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Самая дорогая в мире или странная. Показываем ёлочные игрушки, которые очень сильно отличаются от привычных нам

05 декабря 2021 18:21
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Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.  

1 500 бриллиантов и 188 рубинов. Официально самую дорогую елочную игрушку из Книги рекордов Гиннесса сделали британцы. Правда, место на елке занять ей было не суждено. Поистине драгоценный шар после изготовления поместили в надежный сейф.  

Самая дорогая в мире или странная. Показываем ёлочные игрушки, которые очень сильно отличаются от привычных нам-1

Еще один рекордсмен весом больше тонны. Самый большой елочный шар в 2018-м повесили в торговом центре Дубая. Конструкцию из металла высотой 6,5 метра устанавливали два дня.  

Самая дорогая в мире или странная. Показываем ёлочные игрушки, которые очень сильно отличаются от привычных нам-4

А вот самую маленькую елочную игрушку разглядеть можно только в микроскоп. Шарик из стекла и золота размером всего 1 миллиметр смастерил микроминиатюрист из Омска к 2016-му Новому году.  

Самая дорогая в мире или странная. Показываем ёлочные игрушки, которые очень сильно отличаются от привычных нам-7

За звание самой странной или несимпатичной игрушки на просторах интернета спорят сразу несколько елочных украшений. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится… Ведь чего только не увидишь нынче на елках.  

Самая дорогая в мире или странная. Показываем ёлочные игрушки, которые очень сильно отличаются от привычных нам-10

Самые первые елочные украшения вполне можно считать и самыми бюджетными, ведь они были сплошь съедобными – орешки, конфеты, крендельки и фрукты. Благодаря яблокам, кстати, появилась самая популярная елочная игрушка. Точнее, благодаря их неурожаю.  

Самая дорогая в мире или странная. Показываем ёлочные игрушки, которые очень сильно отличаются от привычных нам-13

Вместо яблок однажды немецкие стеклодувы сделали стеклянные шары. Моду подхватили по всему миру.  

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# Новый год # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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