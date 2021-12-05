Самая дорогая в мире или странная. Показываем ёлочные игрушки, которые очень сильно отличаются от привычных нам

Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.

1 500 бриллиантов и 188 рубинов. Официально самую дорогую елочную игрушку из Книги рекордов Гиннесса сделали британцы. Правда, место на елке занять ей было не суждено. Поистине драгоценный шар после изготовления поместили в надежный сейф.