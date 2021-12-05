Дзиодзина: такие люди, как Сорос, сеют ложь, пренебрегают человеческой жизнью и финансируют разрушение

Новости Беларуси. Разрушения государств для народов оборачиваются миллионами трагедий и сломанных судеб. Но есть те, для кого это азартная игра. Любимый прием западных политиков – мягкая сила – это подлый и беспринципный способ сводить с ума население и подчинять его своей воле. Об этой технологии сегодня, 5 декабря, авторская рубрика «Паноптикум», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Азаренок: «Глупый змагар. Ты даже не замечаешь, как в твою головушку закладывают одно и то же» – читайте здесь.

Алена Дзиодзина, психолог:

В наше время деньги и власть – это в каком-то смысле синонимы. И то, и другое позволяет человеку влиять на окружающий мир и жизни других людей. И такая возможность предопределять чью-то судьбу и что-то решать становится для человека проверкой на благородство, человеколюбие, порядочность и на много чего еще. Есть мнение, что деньги и власть развращают. Но нет. Они лишь сильнее проявляют те качества, которые уже есть. Возможность влиять – это одновременно инструмент и соблазн. Но как именно распорядиться властью в своих руках, каждый решает сам. Все начинается с человека и потому одни используют свои ресурсы, силы и полномочия миру и людям во благо, а другие – во имя хаоса и разрушения. Заигрываясь… В Бога.

Алена Дзиодзина:

Но играть в Бога и равняться на Бога – понятия очень разные. И такие люди как Сорос со своей командой в этих понятиях путаются. Сеют ложь, придумывают подковерные игры, пренебрегают человеческой жизнью и финансируют разрушение. Они буквально услаждаются идеей, что в их власти кроить политику. Их бы устам лишь бы горькую долю испить. И когда у простых людей возникает вопрос жизни и смерти, тем, кто объят гордостью и цинизмом своего величия, нет дела до чужой жизни и боли. Они спокойно пускают людей в расход ради своих целей.