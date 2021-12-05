Дзиодзина: такие люди, как Сорос, сеют ложь, пренебрегают человеческой жизнью и финансируют разрушение
Новости Беларуси. Разрушения государств для народов оборачиваются миллионами трагедий и сломанных судеб. Но есть те, для кого это азартная игра. Любимый прием западных политиков – мягкая сила – это подлый и беспринципный способ сводить с ума население и подчинять его своей воле. Об этой технологии сегодня, 5 декабря, авторская рубрика «Паноптикум», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Азаренок: «Глупый змагар. Ты даже не замечаешь, как в твою головушку закладывают одно и то же» – читайте здесь.
Алена Дзиодзина, психолог:
В наше время деньги и власть – это в каком-то смысле синонимы. И то, и другое позволяет человеку влиять на окружающий мир и жизни других людей. И такая возможность предопределять чью-то судьбу и что-то решать становится для человека проверкой на благородство, человеколюбие, порядочность и на много чего еще. Есть мнение, что деньги и власть развращают. Но нет. Они лишь сильнее проявляют те качества, которые уже есть. Возможность влиять – это одновременно инструмент и соблазн. Но как именно распорядиться властью в своих руках, каждый решает сам. Все начинается с человека и потому одни используют свои ресурсы, силы и полномочия миру и людям во благо, а другие – во имя хаоса и разрушения. Заигрываясь… В Бога.
Алена Дзиодзина:
Но играть в Бога и равняться на Бога – понятия очень разные. И такие люди как Сорос со своей командой в этих понятиях путаются. Сеют ложь, придумывают подковерные игры, пренебрегают человеческой жизнью и финансируют разрушение. Они буквально услаждаются идеей, что в их власти кроить политику. Их бы устам лишь бы горькую долю испить. И когда у простых людей возникает вопрос жизни и смерти, тем, кто объят гордостью и цинизмом своего величия, нет дела до чужой жизни и боли. Они спокойно пускают людей в расход ради своих целей.
Алена Дзиодзина:
На этом горьком контрасте еще ценнее становятся политики, которые очень многое могут, но используют свою силу, чтобы нести людям благо. Порой достаточно слова. Но для простого человека оно может иметь последствия длиною в жизнь. И потому так важно – какой человек Президент. Краткость распоряжений не обесценивает глубину и благородство самих поступков. А за принятием решения в течение нескольких секунд обычно стоят ценности, убеждения и духовный мир, которые формируются в человеке годами. По делам узнаете их. И поступки нашего Президента иносказательно передают не только политикам, но и всем остальным белорусам очень благородный жизненный принцип – раз имеешь власть, помоги.