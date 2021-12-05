Его коллекцию оценили в миллион долларов. Вот так выглядят ёлочные игрушки, которые собраны из более чем 70 стран

Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.

За новогодним настроением уже много лет гоняется по свету коллекционер Андрей Бегун – из каждого путешествия вместо магнитика везет елочные игрушки. Даже вопреки пандемии в 2021 году успел подняться на Килиманджаро и пополнить коллекцию эксклюзивом из Танзании.

Все начиналось с советских раритетов из детства, а сегодня в коллекции тысячи игрушек из более чем 70 стран. Коллекцию оценивают в миллион долларов.

Есть тут и игрушки а-ля Фаберже стоимостью до плюс бесконечности и те, что за деньги не купишь, разве что выменяешь у африканских племен.