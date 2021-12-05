Польский политолог: в отличие от белорусской стороны, которая допускала всех журналистов, Польша полностью закрыла доступ

Новости Польши. И пока наши журналисты на протяжении месяца не покидают границу, в Польше журналисты вынуждены выполнять свои профессиональные обязанности чуть ли не под конвоем. На границе открыли пресс-центр, но сразу же ввели жесткие ограничения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Так, разрешено работать организованными группами, а на пресс-конференции журналистов сопровождают военные. Ничего не скажешь – настоящая свобода слова! А еще идеальная среда для появления фейков. И один из них не заставил себя долго ждать. На неделе Польша обвинила Беларусь в обстреле пограничных сооружений. Но даже при отдаленном рассмотрении эти заявления развалились, впрочем, как и многие другие. Почему Польша намеренно, и даже особо не заморачиваясь, искажает факты и к чему такая политика может привести, мы поговорили с польским политологом.
Матеуш Пискорский, политолог (Польша):
Нагнетание обстановки должно послужить аргументом для разного рода решений, которые в нормальной обстановке, мирной обстановке, были бы практически невозможны. В отличие от белорусской стороны, которая допускала всех журналистов, в том числе и зарубежных, на свою территорию, польская сторона полностью закрыла доступ и журналистам, и правозащитникам. Я боюсь, что создание такого специального пресс-центра на этой территории плюс процедура получения аккредитации для журналистов будет достаточно сложной. Можем сказать, что продолжается информационная блокада, которая была уже польским правительством на этой территории. Это на самом деле может привести только к дополнительным подозрениям, обвинениям в адрес польской стороны в том, что она нарушает определенные принципы.
Польский политолог: ухудшились отношения с США, которая традиционно воспринимается как основной стратегический партнер Польши (здесь подробности).