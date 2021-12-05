«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?
Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.
За два месяца до Нового года в одном из столичных универмагов целая секция превращается в зимнюю сказку. Игрушки, гирлянды, всевозможные украшения.
Самое дешевое елочное украшение мы отыскали всего за 50 копеек. Поштучно елочные шары можно купить всего за пару рублей.
А вот установить верхнюю границу стоимости сложно. Вот, например, такая фэшн-новинка украшена скромно, в цене же само деревце.
У нас есть коллекция, будем говорить, еще с советских времен – набор стеклянных шариков. И игрушки, сказочные персонажи, тоже из стекла, мы их бережно храним и каждый год где-то на елке их стараемся использовать. В то же время подкупаем какие-то уже более современные игрушки, более новые игрушки. Здесь на разный кошелек, будем так говорить, покупателя – от минимальной цены до максимальной. Я считаю, что можно нарядить елочку даже пенсионеру для внучки.