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«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?

05 декабря 2021 18:22
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Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.  

«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?-1

За два месяца до Нового года в одном из столичных универмагов целая секция превращается в зимнюю сказку. Игрушки, гирлянды, всевозможные украшения.  

«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?-4

«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?-6

Самое дешевое елочное украшение мы отыскали всего за 50 копеек. Поштучно елочные шары можно купить всего за пару рублей.  

«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?-9

А вот установить верхнюю границу стоимости сложно. Вот, например, такая фэшн-новинка украшена скромно, в цене же само деревце.  

«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?-12

«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?-14

У нас есть коллекция, будем говорить, еще с советских времен – набор стеклянных шариков. И игрушки, сказочные персонажи, тоже из стекла, мы их бережно храним и каждый год где-то на елке их стараемся использовать. В то же время подкупаем какие-то уже более современные игрушки, более новые игрушки. Здесь на разный кошелек, будем так говорить, покупателя – от минимальной цены до максимальной. Я считаю, что можно нарядить елочку даже пенсионеру для внучки.  

«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?-17

Вариаций украшений множество. Так что цена на новогоднюю красавицу зависит от ваших возможностей и фантазии. И не забывайте про фамильные раритеты: порой доставшиеся от бабушек ретро-игрушки добавляют в новогодний декор неповторимый ностальгический акцент. А это, согласитесь, бесценно.  

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# Новый год # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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