«На разный кошелёк». За сколько продают новогодние украшения в белорусских магазинах?

Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.

За два месяца до Нового года в одном из столичных универмагов целая секция превращается в зимнюю сказку. Игрушки, гирлянды, всевозможные украшения.

Самое дешевое елочное украшение мы отыскали всего за 50 копеек. Поштучно елочные шары можно купить всего за пару рублей.

А вот установить верхнюю границу стоимости сложно. Вот, например, такая фэшн-новинка украшена скромно, в цене же само деревце.