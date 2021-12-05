Азарёнок: «Глупый змагар. Ты даже не замечаешь, как в твою головушку закладывают одно и то же»

Новости Беларуси. Разрушения государств для народов оборачиваются миллионами трагедий и сломанных судеб. Но есть те, для кого это азартная игра. Любимый прием западных политиков – мягкая сила – это подлый и беспринципный способ сводить с ума население и подчинять его своей воле. Об этой технологии сегодня, 5 декабря, авторская рубрика «Паноптикум», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дадим слово Григорию Азаренку и Алене Дзиодзиной.

Григорий Азаренок, СТВ:

Богатыри – не вы. Писал Лермонтов, обращаясь к своему поколению. Но и действительно, богатырей нынче мало, но все же есть они. А вот желающих стать поводырями сейчас как собак нерезаных. Поводырями, которые приведут в паноптикум. В свое время Джордж Сорос приезжал в Беларусь. Он дарил монтажное оборудование для перспективных кинематографистов. На одном из таких соросовских компьютеров работал тогда еще совсем молодой режиссер Юрий Азаренок. Сорос пришел в монтажку с командой холуев и прихлебателей, которые тогда готовы были за американскую копейку лизать туфли этому кровавому убийце. Мой отец не знал, кто это. Но потом ему рассказали. И самым главным разочарованием в жизни стало то, что он не врезал этому ублюдку по морде. Но мечту Юрия Азаренка на более высоком уровне исполнил Александр Григорьевич Лукашенко. Он стал Президентом и в первую очередь под зад ногой выставил все соросовские фонды и структуры. Вырезал каленым железом, зарыл в подвалах все учебники, которые этот международный аферист написал для Беларуси.

Григорий Азаренок:

Глупый змагар. Ты почему-то считаешь себя свободомыслящим? Не таким, как все? Потому что айтишничек с твиттером? Потому что у тебя татуха и борода? Потому что сегодня ты спишь с мужиком, а завтра с двумя? Потому что не как все? Откосил от армии, ведь «че мне там делать»? Ты действительно думаешь, что это твои мысли? А почему тогда ты мыслишь ровно точно так же, как и тысячное стадо баранов? Ни на каплю твои мысли и чувства не отличаются. Ты читаешь якобы свободные СМИ, где обезличенные тексты говорят одно и то же. И они выглядят объективными. И ты даже не замечаешь, как в твою глупую головушку закладывают одно и то же. И не читал ты слова Номаха из «Страны негодяев» Есенина: Все вы носите овечьи шкуры,

И мясник пасет для вас ножи.

Все вы стадо!

Стадо! Стадо!

Неужели ты не видишь? Не поймешь,

Что такого равенства не надо?

Ваше равенство – обман и ложь.

Старая гнусавая шарманка

Этот мир идейных дел и слов.

Для глупцов – хорошая приманка,

Подлецам – порядочный улов.

Григорий Азаренок:

И такое стадо из вас сделало то, что называется западной мягкой силой. Стив Розенберг плакался перед Президентом – ах, фонды защиты животных закрыли, ох, птичку жалко. Почуяла, собака, где опасность притаилась. А мы все понимаем. Да и сами мятежники проговариваются.

Мы акурат у 2015 годзе з нашымі праграмамі навучальнымі вярнуліся ў Беларусь, таму што да нас перастала грукацца ГБ кожны раз з пытаннечкам: «А хто вам гэта зацвердзіў». Дазволіла людзям, якія нарэшце атрымалі магчымасць у Беларусі нешта рабіць, праверыць свае скілы да самаарганізацыі. Вось гэта самаарганізацыя 5 год – экалагічныя рухі, роварныя, усё, што непалітычнае, калі ты не залазіў у палітыку, – яно прыехала да 2020. І калі б у нас не было вот гэтага перыяду размарозкі, у 2020 годзе перыяду самаарганізацыі, які мы назіралі, хутчэй за ўсё б не было.

Григорий Азаренок:

И не надо мне про благотворительность и права человека. Сорос – не мизантроп. Он не прагматик. Он сатанист. Он возомнил себя Господом Богом, он возомнил себя поводырем мира. Он разработал эту самую мягкую силу. Но сам ли? По данным, которые удалось добыть КГБ, общая численность сотрудников ЦРУ, находившихся под глубоким прикрытием, в середине 1980-х годов составляла около трех тысяч человек. Примерно 99 % из них использовали неофициальные прикрытия. То есть работали под видом служащих различных коммерческих и промышленных фирм, предпринимателей, сотрудников благотворительных обществ, международных и религиозных организаций, студентов и прочее. А теперь откроем спецдокумент КГБ СССР, который назывался «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан». Читаем: «Руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь с затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять сформулированные противником задачи. При этом ЦРУ исходит из того, что деятельность отдельных, не связанных между собой агентов влияния, проводящих в жизнь политику саботажа в народном хозяйстве и искривление руководящих указаний, будет координироваться и направляться из единого центра, созданного в рамках американской разведки». Саботаж и искривление указаний. Да по приказу ЦРУ. Ну что за конспирология, скажет мне тупой «просвещенный» либерал. Так ведь ваш иуда сам проболтался.

– 26 лет, чуть меньше, каждый жил с бело-красно-белым флагом под подушкой. Либо где-то в шкафу.

– А у вас дома был бело-красно-белый флаг до августа прошлого года?

– Конечно. Раньше одним из таких приемов самозащиты психологической где-то было такое, ну в общем-то: но мы-то здесь люди разумные, и поэтому не все поручения, а процентов 30 просто вот на корзину. Григорий Азаренок:

И это только верхушки. Этот спрут, этот змей тысячеголовый опасен, коварен, злобен и решителен. Дзиодзина: такие люди, как Сорос, сеют ложь, пренебрегают человеческой жизнью и финансируют разрушение – читайте здесь.