Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?

Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес. На единственной в Беларуси фабрике по производству елочных игрушек побывала Яна Шипко.

За новогодним настроением уже много лет гоняется по свету коллекционер Андрей Бегун – из каждого путешествия вместо магнитика везет елочные игрушки. Даже вопреки пандемии в 2021 году успел подняться на Килиманджаро и пополнить коллекцию эксклюзивом из Танзании. Его коллекцию оценили в миллион долларов. Вот так выглядят елочные игрушки, которые собраны из более чем 70 стран. Подробнее здесь. Однажды Андрей понял, чего не хватает в грандиозной коллекции – настоящей белорусской игрушки. Так, бизнес он поменял на любимое дело и новогоднее настроение круглый год.

Андрей Бегун, коллекционер, владелец фабрики елочных игрушек:

Мы живем, на год опережая время, то есть если сейчас был год Быка, то мы живем годом Тигра. Следующий год у всех будет год Тигра, а у нас будет год Зайца и Кота.

Все секреты технологии на фабрике не раскрывают. Присмотримся к волшебству создания новогодних украшений.

Андрей Бегун:

Когда мы открывали фабрику, мы подумали над тем, что гораздо интереснее не повторять уже имеющийся опыт коллег, а придумывать свое направление, свои материалы. Поэтому мы разработали свой материал, мы назвали его поликерамика. Это аналог какого-то стекла, поскольку игрушка такая же легкая, как стеклянная, но гораздо лучше передает форму. То есть можно сделать каждое перышко, каждую шерсточку того же тигра.

Дальше на 3D-принтере распечатывается модель, на ее основе создается силиконовая форма. Отлитые на станке пока безликие игрушки отправляются к аэрографу.

Потом игрушка окунается в специальный раствор. Он придаст прочность и создаст основу для краски.