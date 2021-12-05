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Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?

05 декабря 2021 18:21
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Новости Беларуси. Есть в нашем мире то, что не купишь. К примеру, наши воспоминания из детства о самом любимом празднике. Когда ставили живую елку, украшали новогодними игрушками. Советские экземпляры до сих пор есть практически в каждом белорусском доме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, такие игрушки не потеряли блеск и привлекательность. Сегодня это даже прибыльный бизнес.  

На единственной в Беларуси фабрике по производству елочных игрушек побывала Яна Шипко.  

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-1

За новогодним настроением уже много лет гоняется по свету коллекционер Андрей Бегун – из каждого путешествия вместо магнитика везет елочные игрушки. Даже вопреки пандемии в 2021 году успел подняться на Килиманджаро и пополнить коллекцию эксклюзивом из Танзании.  

Его коллекцию оценили в миллион долларов. Вот так выглядят елочные игрушки, которые собраны из более чем 70 стран. Подробнее здесь.  

Однажды Андрей понял, чего не хватает в грандиозной коллекции – настоящей белорусской игрушки. Так, бизнес он поменял на любимое дело и новогоднее настроение круглый год.  

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-4

Андрей Бегун, коллекционер, владелец фабрики елочных игрушек:  
Мы живем, на год опережая время, то есть если сейчас был год Быка, то мы живем годом Тигра. Следующий год у всех будет год Тигра, а у нас будет год Зайца и Кота.  

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-7

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-9

Все секреты технологии на фабрике не раскрывают. Присмотримся к волшебству создания новогодних украшений.  

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-12

Андрей Бегун:  
Когда мы открывали фабрику, мы подумали над тем, что гораздо интереснее не повторять уже имеющийся опыт коллег, а придумывать свое направление, свои материалы. Поэтому мы разработали свой материал, мы назвали его поликерамика. Это аналог какого-то стекла, поскольку игрушка такая же легкая, как стеклянная, но гораздо лучше передает форму. То есть можно сделать каждое перышко, каждую шерсточку того же тигра.  

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-15

Дальше на 3D-принтере распечатывается модель, на ее основе создается силиконовая форма. Отлитые на станке пока безликие игрушки отправляются к аэрографу.  

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-18

Потом игрушка окунается в специальный раствор. Он придаст прочность и создаст основу для краски.  

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-21

Андрей Ежов, работник фабрики елочных игрушек:  
Вот, например, готовая форма после заливки высушена и покрашена художниками. Но для лакировки еще не годно, потому что еще нет укрепляющего слоя.  

Показываем, как изготавливают оригинальные белорусские ёлочные украшения. Почему сейчас в тренде стиль СССР?-24

Остаются только лакировка и упаковка. Кстати, как бы ни менялись тренды на елочные украшения, снегирь в ретро-стиле – хит продаж.  

Андрей Бегун:  
У нас на данный момент более 500 SKU-продукции. Мы когда создавали наше предприятие, понимали, что есть острый дефицит в игрушках а-ля СССР, поскольку было засилие китайских производителей, где не наши добрые Дедушки Морозы смотрели с игрушек, а Санта-Клаусы. Поэтому сейчас делаем акцент на наши белорусские мотивы – наши зверята, птички, какие-то белорусские пейзажи.  

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# Новый год # общество # Андрей Бегун # Яна Шипко # Андрей Ежов # Фотофакт

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