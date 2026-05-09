Победный май на улицах страны. Беларусь встречает Великий Праздник яблоневым цветом
Нежный яблоневый цвет не просто примета мая. В этих лепестках застыла память о весне 1945-го, когда такие же цветущие ветви встречали победителей. Яблоневый цвет – символ нашей Победы. Нежный, как мирная жизнь, и стойкий, как память, которая передается от дедов к внукам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это история о том, как из пепла войны восстал мир, которая длится уже 81 год. О цветах памяти – в следующем сюжете.
В эти майские дни вместе с белорусами ликует и сама природа. Яблоневые сады, словно зная священную дату, запускают свой торжественный салют миллионами нежных белых цветов. Те самые цветы, что встречали героев в далеком 1945-м, сегодня вновь дарят нам свою красоту как эстафету памяти через поколения.
Погрузиться в День Великой Победы в 1945-м! СТВ оживил с помощью ИИ радостные мгновения 9 Мая.
Наталья Купревич:
Эта яблонька ежегодно радует нас своим цветением. У нее очень вкусные плоды. И эту яблоньку посадил ветеран, который проживал здесь на цокольном этаже.
Больше чем 60 лет назад эту яблоню посадил ветеран Савва Молокович. С тех пор сменилось не одно поколение жильцов и то, что дерево особенное, многие забыли. Яблоню не раз хотели срубить. Встряхнуть пыль с этой истории и уберечь дерево от топора удалось Наталье Купревич. Теперь оно в золотой рамке с официальным статусом памятного места.
После войны в этом доме проживали больше 60 ветеранов. Рядовые и кадровые офицеры, представители различных военных профессий: артиллеристы, минометчики, зенитчики, саперы, связисты, военные медики. География фронтовых дорог широчайшая.
Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске.
Наталья Купревич:
Я тоже дочка ветеранов. И у меня в семье моих родных 10 человек участвовали в Великой Отечественной войны.
Антураж победного мая на улицах страны. Главный декор – яблоневый цвет – в открытках, инсталляциях, колоннах и окнах. Вовсю весна, в том числе в стенах 4-й гимназии Минска. На уроке труда первоклашки создают ее белоснежные и нежно-розовые символы.
Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране.
Для того чтобы яблоневые цветы распустились в маленьких ладошках, нужны метры гофрированной бумаги, капли клея, разноцветная нить. А главное – терпение и фантазия. Малыши стараются, понимают, что яблоневый цвет – это нечто большее, чем просто поделка своими руками.
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