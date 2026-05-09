Победный май на улицах страны. Беларусь встречает Великий Праздник яблоневым цветом

Нежный яблоневый цвет не просто примета мая. В этих лепестках застыла память о весне 1945-го, когда такие же цветущие ветви встречали победителей. Яблоневый цвет – символ нашей Победы. Нежный, как мирная жизнь, и стойкий, как память, которая передается от дедов к внукам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это история о том, как из пепла войны восстал мир, которая длится уже 81 год. О цветах памяти – в следующем сюжете.

В эти майские дни вместе с белорусами ликует и сама природа. Яблоневые сады, словно зная священную дату, запускают свой торжественный салют миллионами нежных белых цветов. Те самые цветы, что встречали героев в далеком 1945-м, сегодня вновь дарят нам свою красоту как эстафету памяти через поколения. Погрузиться в День Великой Победы в 1945-м! СТВ оживил с помощью ИИ радостные мгновения 9 Мая.

Наталья Купревич:

Эта яблонька ежегодно радует нас своим цветением. У нее очень вкусные плоды. И эту яблоньку посадил ветеран, который проживал здесь на цокольном этаже.

Больше чем 60 лет назад эту яблоню посадил ветеран Савва Молокович. С тех пор сменилось не одно поколение жильцов и то, что дерево особенное, многие забыли. Яблоню не раз хотели срубить. Встряхнуть пыль с этой истории и уберечь дерево от топора удалось Наталье Купревич. Теперь оно в золотой рамке с официальным статусом памятного места.

После войны в этом доме проживали больше 60 ветеранов. Рядовые и кадровые офицеры, представители различных военных профессий: артиллеристы, минометчики, зенитчики, саперы, связисты, военные медики. География фронтовых дорог широчайшая. Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске.

Наталья Купревич:

Я тоже дочка ветеранов. И у меня в семье моих родных 10 человек участвовали в Великой Отечественной войны.