«Если здоровье есть, то надо работать». История рабочего МТЗ с 50-летним стажем

Первая смена на Минском тракторном заводе начинается в 7 утра. К этому времени на предприятие едут тысячи человек. Среди них – Пётр Верешков, слесарь-электромонтажник. Возле станка он уже 50 лет. Коллеги обращаются к нему уважительно: Пётр Петрович. Первые дни на заводе мужчина помнит до мельчайших подробностей.

Пётр Верешков, слесарь-электромонтажник Минского тракторного завода:

Я попал на завод 22 августа 1968 года. В то время работал мой двоюродный брат зам. начальника цеха в литейном-2. Так как я из деревни, из Пуховичского района, он говорит, что: «Познакомишься, побудь контролёром».

Трещины, неровности и сколы на только что отлитых деталях Петр Петрович высматривал недолго. Парня забрали в армию. После службы наш герой перешёл в 94-ый цех, здесь работает по сей день. Пётр Верешков:

Был электромонтажником машин, потом бригадиром электромонтажником. Бригада очень большая была: 61 человек.

Больше 16 лет трудового стажа в качестве мастера участка. Этот период мужчина вспоминает с особой теплотой, тогда в подчинении были один девушки. Пётр Верешков:

В женском, сами знаете, больше вопросов, сюрпризов, но женщины есть женщины. Должен отдельный подход для каждой быть.

В 2008 году портрет успешного и, по словам коллег, справедливого руководителя появился на Аллее славы. Целый год мастер получал к зарплате заслуженные 50% от оклада. Пётр Верешков:

Руководство старается для коллектива, чтобы сделать что-то приятное. Если здоровье есть, то надо работать.

Снимать в цехе, где трудится Пётр Петрович, строго запрещено. Но найти те самые жгуты всё же можно на главном сборочном конвейере. Здесь мужчина подходит к трактору и показывает плод своего труда. Петр Верешков:

Модель трактора 1523. На него мы делаем два жгута. Первый, 830-ый жгут, который идёт по двигателю. Второй жгут подходит к кабине, там подсоединяется.