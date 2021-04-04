«С Юрой Батуриным мы сфотографировались в роддоме с ребёнком!» Ольга Бурлакова о «романах» на съёмочной площадке

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала о «романах» на съемочной площадке. Ольга Коршун, ведущая:

Тебе приписывали романы со своими партнерами по площадке, со многими. Это была просто экранная любовь?

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Это же нормально, это интересно. Иногда мы даже так шутили, специально делая какие-то фото, выкладывали видео в социальные сети, чтобы так пошутить. Удивлялись, что люди так серьезно воспринимают, тем более люди искусства, которые знают, что мы работаем вместе, мы снимаемся. С Юрой Батуриным мы сфотографировались в роддоме с ребенком, как нас все поздравляли, писали, что мы такая хорошая пара, что такие люди хорошие должны быть вместе. Так много писало нам наших коллег: актеров, режиссеров, продюсеров. Забавно очень. Ольга Коршун:

А на самом деле как обстоят дела с личной жизнью?

Ольга Бурлакова:

Что касается того, что приписывали, то никогда у меня не было никаких романов ни с актерами, ни с режиссерами, ни с продюсерами. Наверное, это какое-то внутреннее.

Ольга Коршун:

То есть ты не хочешь жить с творческим человеком? Ольга Бурлакова:

Нет, не хочу жить с творческим человеком. Не хочу обижать актеров. Есть среди них действительно настоящие, серьезные, брутальные мужчины, но их единицы. А на остальных все-таки накладывает отпечаток эта профессия. Ольга Коршун:

Так все-таки, что с личной жизнью? Как у тебя дела? Ольга Бурлакова:

Нормально.