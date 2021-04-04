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Массажный кабинет и тренажёрный зал. Вот какие условия для сотрудников организовали на предприятии под Витебском

04 апреля 2021 17:53
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Новости Беларуси. Предприятие «Инвет» было запущено в конце 1950-х годов прошлого столетия, до 1990 года имело статус союзного подчинения, сообщили в программе «Неделя». После распада Советского Союза почти распался и рынок сбыта продукции. Понадобились еще года, чтобы диверсифицировать производство. Это если кратко об истории предприятия в небольшом агрогородке Бигосово почти на границе с Латвией. Завод удалось сохранить.

Производственный процесс на предприятии длится непрерывно, в три смены.

Массажный кабинет и тренажёрный зал. Вот какие условия для сотрудников организовали на предприятии под Витебском-1

Артём Слижов, формовщик изделий из пластмассы ОАО «Инвет»:
В районе зарплата у нас самая достойная. И в целом приятно, молодежь в основном работает. Коллектив приятный.

Массажный кабинет и тренажёрный зал. Вот какие условия для сотрудников организовали на предприятии под Витебском-4

Качество и надежность изделий – вот основные критерии, которых здесь придерживаются. Сегодня если ты не конкурентоспособное предприятие, есть шанс не удержаться на плаву. Здесь это знают и постоянно совершенствуют свою продукцию.

Массажный кабинет и тренажёрный зал. Вот какие условия для сотрудников организовали на предприятии под Витебском-7

Инна Анашко, заместитель начальника технического отдела ОАО «Инвет»:
Методом ротационного формования по Республике Беларусь мы являемся одним из главных и крупных производителей. За счет того, что мы освоили этот метод, можем разрабатывать крупногабаритную продукцию, востребованную и малопроизводимую другими предприятиями. Поэтому мы работаем напрямую с крупными производителями автотракторной продукции, они обновляются, также обновляемся мы.

Массажный кабинет и тренажёрный зал. Вот какие условия для сотрудников организовали на предприятии под Витебском-10

Екатерина Покумейко работает на предприятии юрисконсультом. Родом из Гомельской области. Выпускница Полоцкого госуниверситета попала по распределению за сотни километров от родного дома. Признается, что перед приездом в агрогородок Бигосово было волнительно. Теперь, говорит Екатерина, задумывается, не остаться ли здесь и после вузовской отработки.

Массажный кабинет и тренажёрный зал. Вот какие условия для сотрудников организовали на предприятии под Витебском-13

Екатерина Покумейко, юрисконсульт ОАО «Инвет»:
Здесь для молодых специалистов предоставляется место в благоустроенном общежитии с хорошим ремонтом, также у нас разные выплаты стимулирующего характера. Очень удивило меня, что маленький агрогородок, как деревня, но зарплата очень хорошая, достойная для молодого специалиста.

Массажный кабинет и тренажёрный зал. Вот какие условия для сотрудников организовали на предприятии под Витебском-16

Кто хорошо работает, тот должен хорошо отдыхать, уверены здесь. Совсем недавно на предприятии обустроили массажный кабинет. Сюда во время перерыва приходят расслабиться желающие. Выбор есть: кому релаксирующее кресло, кому массаж специалиста. А еще здесь готовят к открытию тренажерный зал. Осталось закупить современное оборудование, и он распахнет двери. Для сотрудников он будет бесплатным, остальным – за символическую цену. Условия – на уровне областного центра.

Выпускают 400 видов продукции. Посмотрите, как на белорусском предприятии делают боксы для телят – подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Артём Слижов # Екатерина Покумейко # Инна Анашко # Виктор Пралич # Фотофакт

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