Массажный кабинет и тренажёрный зал. Вот какие условия для сотрудников организовали на предприятии под Витебском

Новости Беларуси. Предприятие «Инвет» было запущено в конце 1950-х годов прошлого столетия, до 1990 года имело статус союзного подчинения, сообщили в программе «Неделя». После распада Советского Союза почти распался и рынок сбыта продукции. Понадобились еще года, чтобы диверсифицировать производство. Это если кратко об истории предприятия в небольшом агрогородке Бигосово почти на границе с Латвией. Завод удалось сохранить. Производственный процесс на предприятии длится непрерывно, в три смены.

Артём Слижов, формовщик изделий из пластмассы ОАО «Инвет»:

В районе зарплата у нас самая достойная. И в целом приятно, молодежь в основном работает. Коллектив приятный.

Качество и надежность изделий – вот основные критерии, которых здесь придерживаются. Сегодня если ты не конкурентоспособное предприятие, есть шанс не удержаться на плаву. Здесь это знают и постоянно совершенствуют свою продукцию.

Инна Анашко, заместитель начальника технического отдела ОАО «Инвет»:

Методом ротационного формования по Республике Беларусь мы являемся одним из главных и крупных производителей. За счет того, что мы освоили этот метод, можем разрабатывать крупногабаритную продукцию, востребованную и малопроизводимую другими предприятиями. Поэтому мы работаем напрямую с крупными производителями автотракторной продукции, они обновляются, также обновляемся мы.

Екатерина Покумейко работает на предприятии юрисконсультом. Родом из Гомельской области. Выпускница Полоцкого госуниверситета попала по распределению за сотни километров от родного дома. Признается, что перед приездом в агрогородок Бигосово было волнительно. Теперь, говорит Екатерина, задумывается, не остаться ли здесь и после вузовской отработки.

Екатерина Покумейко, юрисконсульт ОАО «Инвет»:

Здесь для молодых специалистов предоставляется место в благоустроенном общежитии с хорошим ремонтом, также у нас разные выплаты стимулирующего характера. Очень удивило меня, что маленький агрогородок, как деревня, но зарплата очень хорошая, достойная для молодого специалиста.