Ольга Бурлакова: «Когда я потеряла ребёнка, когда у меня был сложный развод, я думаю, никто не догадался. Я не имею права портить настроение другим»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала о сложном периоде в жизни и отношениях.
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала о сложном периоде в жизни и отношениях.
Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:
Ни в коем случае никогда нельзя позволять себе расслабляться настолько, чтобы позволять какие-то слова в адрес друг друга или уходить куда-то, будь то гулять, будь то в депрессию впадать, то есть оставлять своего близкого человека решать самостоятельно все свои жизненные проблемы. Это очень нелегко, но каждая встреча – это колоссальный опыт. Я сейчас так благодарна своему первому мужу, что он мне часто это и говорил в шутку и всерьез, что все, чего я добилась, – это в том числе и его заслуга. «Потому что я тебе ничего не давал, и не обеспечивал тебя, и не поддерживал. Если бы я тебе все дал, ты лежала бы на диване, у тебя бы все было: и наряды, и квартиры, и машины. Тебе некуда было бы стремиться, а так вот видишь», – говорит он.
Ольга Коршун, ведущая:
Он действительно тебе много дал, потому что, я так понимаю, у вас совместный сын.
Ольга Бурлакова:
Поэтому всем я благодарна за этот опыт. Это хорошие учителя. Из каждых отношений ты, конечно, что-то берешь, потом просто анализируешь, сравниваешь и как-то идешь дальше. Так что у меня, как и у всех людей, есть свои личные драмы, я бы даже сказала, трагедии. Но, как вы могли заметить, я из эфира практически не уходила никогда. Я надеюсь, что я все-таки поднимала людям настроение всегда. Когда я потеряла ребенка, я выходила в эфир и улыбалась, когда у меня был сложный разрыв, а потом и развод, я думаю, что никто не увидел и не догадался, потому что я не имею права портить настроение другим. Я, как любят говорить, рождена на радость людям.
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