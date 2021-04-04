Ольга Бурлакова: «Когда я потеряла ребёнка, когда у меня был сложный развод, я думаю, никто не догадался. Я не имею права портить настроение другим»

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Ни в коем случае никогда нельзя позволять себе расслабляться настолько, чтобы позволять какие-то слова в адрес друг друга или уходить куда-то, будь то гулять, будь то в депрессию впадать, то есть оставлять своего близкого человека решать самостоятельно все свои жизненные проблемы. Это очень нелегко, но каждая встреча – это колоссальный опыт. Я сейчас так благодарна своему первому мужу, что он мне часто это и говорил в шутку и всерьез, что все, чего я добилась, – это в том числе и его заслуга. «Потому что я тебе ничего не давал, и не обеспечивал тебя, и не поддерживал. Если бы я тебе все дал, ты лежала бы на диване, у тебя бы все было: и наряды, и квартиры, и машины. Тебе некуда было бы стремиться, а так вот видишь», – говорит он.

Ольга Коршун, ведущая:

Он действительно тебе много дал, потому что, я так понимаю, у вас совместный сын.