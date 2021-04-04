«Нам нужны проверенные партнёры и качественная продукция». Чем утепляют новостройки в Minsk World?

Новости Беларуси. Говоря об экономике, самым сложным является перевести сухой язык цифр в конкретные и понятные категории. Но именно конкретика дает возможность заиграть новыми красками таким, казалось бы, скучным понятиям, как «модернизация», «импортозамещение», «производственные связи», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Предприятие «Гомельстройматериалы» – один из лидеров рынка. На предприятии прошла модернизация. Сейчас работают две линии по производству такого тривиального материала, как минеральная вата. Это утеплитель, который необходим в строительстве. И сейчас компания наращивает поставки в столицу. Именно ее продукция используется в строительстве многофункционального комплекса Minsk World, крупнейшего в Европе.

Эффективное сотрудничество как оно есть. Строительные выставки – не только демонстрация достижений, но и точки отсчета для новых проектов. Известный (и крупнейший в Беларуси) застройщик «Дана Астра» и компания «Гомельстройматериалы» наметили новые перспективы сотрудничества.

Это сотрудничество развивается год. За это время «Гомельстройматериалы» поставили около 40 тысяч кубометров теплоизоляционных плит из минеральной ваты на более чем 5 миллионов рублей. Минеральная вата напрямую шла на строительные площадки многофункционального комплекса Minsk World. Набранные здесь темпы строительства требуют оперативных и точных поставок материалов и оборудования.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Наша компания строит очень большие объемы. В 2021 году планируем построить более 700 тысяч [квадратных метров – прим. ред.] коммерческой и жилой недвижимости. Для достижения таких показателей нам нужны проверенные партнеры и качественная продукция. Одним из таких поставщиков для нас являются «Гомельстройматериалы».

«Гомельстройматериалы» – одно из крупнейших специализированных предприятий в стране. Теплоизоляция – одно из основных направлений. Выпускают также и кирпич, и газобетон. Продукция сертифицирована по международным стандартам. На белорусском рынке у завода существенное преимущество – цена. Ниже на 20 %, чем у импортеров.

Ранее утеплитель покупали в России. Сейчас из-за смены поставщика в конечном итоге удастся снизить стоимость квадратного метра. В 2021 году «Гомельстройматериалы» поставит плиты утепления на стройплощадки 60 жилых и административных зданий нового комплекса.

Минеральная вата из Гомеля будет применяться на новых объектах Minsk World.

Станислав Жеромский, генеральный директор предприятия «Гомельстройматериалы»:

Если взять 2020 год, мы сработали в объеме 40 тысяч кубов строительных материалов на 26 объектов компании «Дана Астра». В дальнейшем, значит, развитие событий, я полагаю, будет так: после подписания – увеличение объемов поставок соответственно на более такие значимые объекты.

Для застройщика завод поставляет широкую номенклатуру ваты, плотностью от 50 до 200 килограммов на кубический метр. В основном это фасадные плиты, но есть также и кровельный утеплитель. Крупные партии снижают внутренние издержки предприятия.

Станислав Жеромский:

Нам очень приятно работать с компанией «Дана Астра», потому что это крупнейший застройщик в Республике Беларусь в сфере жилищного строительства. Импонирует, что такая компания работает с белорусскими строительными материалами, и в том числе с материалами производства «Гомельстройматериалы». Ведь не секрет, что сегодня компания строит очень комфортное жилье с развитой инфраструктурой, с зонами отдыха.

А для застройщика белорусский поставщик качественного утеплителя – это надежность!

Сотрудничество с крупным застройщиком – это и преимущества для работников, которые получили возможность участвовать в корпоративных программах покупки жилья в столичных комплексах. Они позволяют экономить при покупке квартир до 20 % стоимости.

Павел Овчаров:

Включение в список корпоративных продаж позволяет сотрудникам «Гомельстройматериалы» приобретать недвижимость в городе Минске как для себя, так и для своих детей.