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Григория Азарёнка задержали на погранпереходе «Новые Яриловичи»? В эфире СТВ опровергли фейк из Telegram-канала

04 апреля 2021 17:57
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Новости Беларуси. О том, как работает фейковая пропаганда, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Григория Азарёнка задержали на погранпереходе «Новые Яриловичи»? В эфире СТВ опровергли фейк из Telegram-канала-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Уходя на прямой эфир в 19:20, мы разговаривали с Григорием Азарёнком. Уже во время прямого эфира в 20:04 я читаю следующее сообщение в одном из Telegram-каналов: «Григорий Азаренок задержан на погранпереходе «Новые Яриловичи», там он занимался съемкой очередного репортажа».

Так вот, я только что, пока была пауза, связался с Григорием. С ним все хорошо, он находится на работе. Вот так рождаются и потом вбрасываются в информационное пространство Беларуси такие фейковые новости.

# Интернет # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Поболовец # Фотофакт

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