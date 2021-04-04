Григория Азарёнка задержали на погранпереходе «Новые Яриловичи»? В эфире СТВ опровергли фейк из Telegram-канала

Новости Беларуси. О том, как работает фейковая пропаганда, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Уходя на прямой эфир в 19:20, мы разговаривали с Григорием Азарёнком. Уже во время прямого эфира в 20:04 я читаю следующее сообщение в одном из Telegram-каналов: «Григорий Азаренок задержан на погранпереходе «Новые Яриловичи», там он занимался съемкой очередного репортажа».

Так вот, я только что, пока была пауза, связался с Григорием. С ним все хорошо, он находится на работе. Вот так рождаются и потом вбрасываются в информационное пространство Беларуси такие фейковые новости.