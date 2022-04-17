«Для меня эти люди – это вообще какие-то сверхчеловеки». Наталья Цилинская о паралимпийцах

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

У спортсменов в принципе время ограничено. Мы оторваны от семьи, от дома. И, в общем-то, перелом в жизни у нас наступает где-то лет в 30 – 30 с небольшим. Нам все приходится начинать заново. А здесь у людей случилось что-то, что уже разделило их жизнь на до и после. Но они нашли в себе силы не уйти в депрессию, не взяться за бутылку, еще куда-то, не сделать себя жертвой. И для меня эти люди – это вообще какие-то сверхчеловеки.

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