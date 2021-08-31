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«С учётом того, что происходило в 2020 году». Как изменится школьная программа и что теперь дети будут изучать в школах?

31 августа 2021 18:04
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сегодня у нас появилась школа активного гражданина. Что это такое и какое это отношение имеет к образовательному процессу?

«С учётом того, что происходило в 2020 году». Как изменится школьная программа и что теперь дети будут изучать в школах?-1

Валентина Гинчук, директор научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь:
Школа активного гражданина, мы ее называем «ШАГ», – республиканский образовательный проект, который реализуется с 2018-2019 учебного года для 8-11-х классов. С 2020 года подключены к этому проекту 5-7-е классы. В рамках этого проекта учащиеся один раз в месяц на информационных часах с приглашением государственных чиновников, с приглашением значимых для каждого региона людей обсуждают важные события общественно-политической жизни.

В новом учебном году 2021/2022-м в рамках данного проекта учащиеся 9 класса в течении двух часов в неделю будут знакомиться еще с историей Великой Отечественной войны, что тоже очень актуально в свете происходящих событий, в свете того, что необходимо дать учащимся более широкое представление о подвиге белорусского народа. А с учетом того, что происходило в 2020 году и иногда имеет место сегодня, понимание государственной символики, понимание о проблеме коллаборационизма. Но самый главный акцент это все равно «белорусский народ – это герой, который сумел выстоять несломленным в годы Великой Отечественной войны».

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# Школы в Беларуси # общество # Алеся Лакина # Валентина Гинчук # Фотофакт

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