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Ориентированы на потребности регионов. Как образование в Беларуси зависит от местоположения?

31 августа 2021 13:48
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Среднее специальное образование. У нас сейчас на республиканском педагогическом совете поднималась проблема непростая о том, что среди абитуриентов идет гонка за дипломами, у нас ребята, молодежь не хотят выбирать рабочие профессии. Кроме того, бытует мнение, что вузов много – надо увеличить количество ссузов, колледжей. Что вы думаете? Это сейчас рынок труда диктует нам такие условия или сама жизнь?

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Ориентированы на потребности регионов. Как образование в Беларуси зависит от местоположения?-1

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Безусловно, обучение на уровнях профессионального образования очень тесно связано с заказчиками кадров. Потому что все заявки, которые мы получаем на обучение, мы их именно собираем из реального сектора. То есть механизм таков: заказчики прогнозируют, озвучивают свою потребность и на основании…

Татьяна Савчик:
Как подчеркнул Президент, как раз это то, что надо, да?

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Ориентированы на потребности регионов. Как образование в Беларуси зависит от местоположения?-4

Александра Петрова:
Безусловно. Чтобы открыть подготовку за счет бюджетных средств, необходимо обеспечить заявками организации заказчиков кадров это обучение. Поэтому должны быть заключены договора, учреждения образования имеют базовые организации-заказчики кадров, с которыми заключаются договора, и они, скажем так, имеют обоюдные обязательства перед друг другом и обеспечивают этот процесс образовательный с двух сторон. То есть учреждение образования обеспечивает со своей стороны обучение, а базовая организация обеспечивает, например, процесс прохождения практики. И ряд других условий, в которых они также могут взаимодействовать. Но, безусловно, учреждения среднего специального, профессионально-технического образования очень ориентированы на потребности определенных предприятий, на потребности регионов. Потому что, вы понимаете, что если это, например, Брестская область, то будут востребованы профессии сферы услуг, профессии, связанные с перевозками. Если это регион машиностроительный, например, как Гомель, где такие гиганты, как «Гомсельмаш»…

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть все зависит от региона.

Александра Петрова:
И от региона тоже, безусловно. От организации заказчиков, которые активны в этом регионе.

# Образование в Беларуси # общество # Татьяна Савчик # Александра Петрова # Алеся Лакина # Александр Лукашенко # Фотофакт

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