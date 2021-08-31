Ориентированы на потребности регионов. Как образование в Беларуси зависит от местоположения?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Среднее специальное образование. У нас сейчас на республиканском педагогическом совете поднималась проблема непростая о том, что среди абитуриентов идет гонка за дипломами, у нас ребята, молодежь не хотят выбирать рабочие профессии. Кроме того, бытует мнение, что вузов много – надо увеличить количество ссузов, колледжей. Что вы думаете? Это сейчас рынок труда диктует нам такие условия или сама жизнь? «Очень много на них, на их плечи детские, взвалено». Мнение эксперта о реформах образования в Беларуси

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Безусловно, обучение на уровнях профессионального образования очень тесно связано с заказчиками кадров. Потому что все заявки, которые мы получаем на обучение, мы их именно собираем из реального сектора. То есть механизм таков: заказчики прогнозируют, озвучивают свою потребность и на основании… Татьяна Савчик:

Как подчеркнул Президент, как раз это то, что надо, да? Каким будет национальный экзамен? Рассказали в Министерстве образования