Перед показом «Седой легенды» в Большом театре провели вечер белорусской культуры

Мастер-классы по завязыванию слуцких поясов и звездное дефиле. Перед показом национальной оперы «Седая легенда» в Большом театре прошел вечер белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители смогли не только увидеть любимых актеров, но и лично пообщаться с ними, сделать фото на память. Ведущие солисты оперы и балета перед спектаклем устроили «показ мод». На них были костюмы из самых ярких национальных постановок.

Пришла в национальном костюме, потому что белорусский театр всегда делает разные акции, которые невозможно встретить в других театрах. Обязательно нужно поддержать.

Такое мероприятие – я с удовольствием! Посмотреть на звезд очень хотелось, дефиле. Слышала, что было в прошлом году – не была. Поэтому с удовольствием откликнулась на это мероприятие.

Отдельное дефиле устроили для зрителей, которые также пришли в театр национальных костюмах. Обладатели самых ярких образов получили пригласительные билеты на балет.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

Мне кажется, это очень важно, когда мы не просто показываем спектакли, не занимаемся традиционной своей деятельностью, а совершаем какие-то дополнительные шаги навстречу не просто к нашему зрителю, а мы приглашаем в своих мероприятиях зрителя окунуться и погрузиться в ту атмосферу, которую мы стараемся в своих спектаклях, в своих идеях, в своих каких-то замыслах и мечтах воплотить на сцене.