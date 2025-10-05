Маханько рассказал, что растёт на приусадебном участке Лукашенко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А что еще у Президента растет на приусадебном участке?
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:
Не все знаю, но картофель, арбузы – в этом году, к сожалению, по погодным условиям арбузов нет.
Точно знаю, что серьезно подошли к выращиванию винограда. Построена специальная теплица, где выращивается виноград. Поэтому я иногда уже называю виноград нашей традиционной белорусской ягодой.
Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три.