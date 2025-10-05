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Маханько рассказал, что растёт на приусадебном участке Лукашенко

05 октября 2025 07:46
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
А что еще у Президента растет на приусадебном участке? 

Маханько рассказал, что растёт на приусадебном участке Лукашенко-2

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси: 
Не все знаю, но картофель, арбузы – в этом году, к сожалению, по погодным условиям арбузов нет. 

Точно знаю, что серьезно подошли к выращиванию винограда. Построена специальная теплица, где выращивается виноград. Поэтому я иногда уже называю виноград нашей традиционной белорусской ягодой.

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# Сельское хозяйство # Вадим Маханько # Интервью # Александр Осенко

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