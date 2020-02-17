С работников не будут взыскивать штрафы нанимателя. Что говорят эксперты

Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Согласно нового Трудового кодекса, если финансовые взыскания накладываются на предприятие, на организацию – штраф – раньше была такая схема, что просто деньги выплачивал конкретный работник. На сегодняшний день, если не ошибаюсь, теперь предприятие таких вещей делать не может, это запрещено – взыскивать непосредственно с работника то, что наложено на предприятие. Как вы относитесь к этому новшеству? Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы эту практику начали анализировать очень плотно, начиная с 2015 года. Как-то очень массово к нам начали поступать обращения граждан по защите их прав в судах. И мы увидели, что, действительно, при проверке контролирующими органами организации, а затем те штрафы, которые налагались на организацию, как на субъект ответственности, в гражданском процессе потом перекладывали на лицо, которое виновно было в совершении административного правонарушения. И поскольку суммы были достаточно высоки, и мы понимали, что и сам работник, и члены его семьи будут страдать от того, что ему придётся исполнять решение суда, мы начали обсуждать этот вопрос с государственными органами и пришли, всё-таки, к согласию о том, что к реальному ущербу сейчас перестали относиться штрафы, которые взыскиваются с нанимателя. И соответственно, те ситуации, если сейчас в организации будет, всё-таки, проверка, и его привлекут к ответственности – это юридическое лицо, то такой штраф уже с сегодняшнего дня не смогут взыскать с работника.

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:

Здесь проблема давняя. Конечно, надо исправлять ту практику, которая сложилась, безусловно. И где-то даже эти вопросы выходят даже на административно-деликтные отношения. Я имею в виду Административный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях. В ряде статей, во множестве статей – Особенная часть этого кодекса – предусмотрено, что в случае совершения административного правонарушения, то санкции, в данном случае – штраф, может быть наложен и на юридическое лицо, и на должностное лицо. Такие ситуации бывают. Но ещё и ситуации, когда только на юридическое лицо. Юридическое лицо уплачивает штраф и уже в порядке регресса взыскивает с конкретного работника. Я полагаю, что эта практика неверная, потому что в этой ситуации юридическое лицо, вообще, выводится из-под ответственности. Формально, юридически, вроде бы, взыскание ответственности наложено на юридическое лицо, а все тяготы, обременения, обязательства перекладываются на плечи работника. Эта ситуация, безусловно, должна быть исправлена. Но она давняя. Конечно, в юридическом лице среди работников кто-то допустил правонарушение и, соответственно, юридическое лицо привлекается к ответственности. Но часто, когда два субъекта привлекаются к ответственности, ещё плюс потом на физическое лицо, на гражданина, работника налагается или с него взыскивается этот штраф, который выплатило юридическое лицо.

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Я добавлю два нюанса. Нюанс первый, что государство вот уже второй год идёт навстречу профессиональному сообществу и бизнесу, и юридическому сообществу, и профсоюзам по уменьшению административной ответственности, по разграничению административной ответственности между юрлицами и физическими лицами – гражданами. И мы чётко увидим в 2020 году сокращение тех законодательных норм, когда требуется дважды наказать – и юрлицо, и работника этого предприятия или организации. Поэтому здесь вот это поступательное движение поможет как раз тоже уменьшить количество этих случаев. Игорь Марзалюк:

Что делать тем, кто платит эти штрафы? Григорий Василевич:

В праве есть такой принцип: недопустимости двойной ответственности. Если мы имеем такую ситуацию, когда на работника – обычно это на должностное лицо налагается штраф, и на юридическое лицо, и когда, может быть, я повторю даже для того, чтобы уточнить детали, когда на должностное лицо ещё, по сути, перекладывается штраф, уплаченный юридическим лицом, то это, конечно, в данном случае двойная ответственность. И это недопустимо. И этот важнейший принцип недопустимости двойной ответственности должен применяться. Что делать в этой ситуации? Конечно, корректировать практику. Многие ведь вещи необязательно прописывать или переписывать в законе. Разумная должна быть практика правоприменительная. И в этой связи должен быть создан соответствующий прецедент. Но есть ещё другие ситуации, когда в хозяйственных отношениях, например, действительно, на юридическое лицо налагается ответственность, именно исходя из хозяйственной какой-то деятельности, и потом виновное лицо привлекается к материальной ответственности. Это уже другие ситуации. А я веду речь пока об административной ответственности. Андрей Карпунин:

Я приведу пример очень яркий. Он касается, в общем-то, всего нашего общества. Большинство штрафов за последние 10 лет и большинство конфликтных ситуаций возникали в розничной торговле, когда кассиры-продавцы отпускали табачные изделия лицам несовершеннолетнего возраста. Штраф получал как кассир-продавец, который допустил такое нарушение, так и точка розничной торговли – магазин или киоск. Это были тысячи претендентов в нашей стране. Предприятия не виноваты, что кассир очередной раз допустил такое нарушение. И штрафы здесь очень большие, а общество заинтересовано, чтобы несовершеннолетние не имели доступа к табачным изделиям. Поэтому здесь, опять-таки, компромисс. Компромисс с точки зрения здравоохранения, с точки зрения административной ответственности, судебной практики, юридической практики и, в целом, построение работы бизнес-процессов в розничной торговле. Григорий Василевич:

Правонарушение одно, взыскания два. Значит, по отношению к такому работнику надо применять меры дисциплинарного характера, дисциплинарного взыскания. То есть, всё равно, надо действовать в рамках того стандарта, который закреплён в законодательстве. С точки зрения достижения целей, я с вами согласен.