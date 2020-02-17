Прямой эфир

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов

17 февраля 2020 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ещё один карантинный лагерь для студентов из Китая открыли под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его организовали в реабилитационном центре «Загорье». Первые 32 человека прибудут сюда уже вечером 17 февраля. 

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов-1

Сразу по приезду и в аэропорту, и в лагере они сдадут тест на коронавирус. Его результаты будут известны в течение 4-х часов. В случае обнаружения заболевания, пациента на скорой доставят в инфекционную больницу Минска.

В Китае от коронавируса погибли 1770 человек

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов-4

Все остальные проведут в лагере 2 недели. Проживать они будут в палатах блочного типа. Так же, как и в «Бригантине», для них организовано медицинское наблюдение, питание и обучение по индивидуальной программе.

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов-7

Елена Бондарева, главный врач Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье»:
Кроме расположения в блочной системе, где при необходимости не будет пересечения прибывших студентов друг с другом, у нас еще есть коридорная система зонирования.

Конечно, для медицинского персонала будут приниматься все те меры, которые обычно бывают в учреждении здравоохранения. Это обработка в вирулицидном режиме, средства индивидуальной защиты в обычном режиме.

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов-10

Всего же лагерь готов принять более 200 человек. Каждый студент, прибывающий в Беларусь, сначала проходит двухнедельный карантин в самом Китае. 

# Коронавирус # общество # Елена Бондарева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лаппо: В 2020 году нам предстоит сформировать ещё одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи
17 февраля 2020 11:27

Лаппо: В 2020 году нам предстоит сформировать ещё одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи

Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы органами пограничной службы в 2020 году
17 февраля 2020 11:15

Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы органами пограничной службы в 2020 году

«Выбирайте маршрут, где больше поворотов направо». И ещё 6 советов, как сэкономить топливо
17 февраля 2020 11:14

«Выбирайте маршрут, где больше поворотов направо». И ещё 6 советов, как сэкономить топливо