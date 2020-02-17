Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов

Новости Беларуси. Ещё один карантинный лагерь для студентов из Китая открыли под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его организовали в реабилитационном центре «Загорье». Первые 32 человека прибудут сюда уже вечером 17 февраля.

Сразу по приезду и в аэропорту, и в лагере они сдадут тест на коронавирус. Его результаты будут известны в течение 4-х часов. В случае обнаружения заболевания, пациента на скорой доставят в инфекционную больницу Минска.

Все остальные проведут в лагере 2 недели. Проживать они будут в палатах блочного типа. Так же, как и в «Бригантине», для них организовано медицинское наблюдение, питание и обучение по индивидуальной программе.

Елена Бондарева, главный врач Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье»:

Кроме расположения в блочной системе, где при необходимости не будет пересечения прибывших студентов друг с другом, у нас еще есть коридорная система зонирования.

Конечно, для медицинского персонала будут приниматься все те меры, которые обычно бывают в учреждении здравоохранения. Это обработка в вирулицидном режиме, средства индивидуальной защиты в обычном режиме.