«Ты стоишь над облаками, под тобой летают самолёты». Белорусская пара покоряет высочайшие вулканы мира

Минчане Константин и Анастасия Лапко поставили себе цель стать первой семейной парой из Беларуси, которая выполнит престижную мировую программу «7 вулканов». Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – альпинист-любитель – Анастасия Лапко, альпинист-любитель – Константин Лапко. Как давно вы вернулись из вашего последнего восхождения? Анастасия Лапко, альпинист-любитель:

Вернулись буквально пару недель назад, но собственно, наше восхождение состоялось 12 января этого года. В 07.45 утра мы были на вершине.

Как долго длилось само восхождение? И где это было? В Мексике? Анастасия Лапко:

Да, это была Мексика, это был вулкан Орисаба, высочайший вулкан Северной Америки. Константин Лапко, альпинист-любитель:

Четвёртый в нашей коллекции. Восхождение всего длилось у нас три дня. Сразу были акклиматизационные выходы, мы ходили перед этим на вулкан Ла-Малинче, 4.600 подымались, потом переехали уже в штурмовой лагерь и рано-рано утром, даже, наверное, ночью – мы в 12 часов ночи отправились на штурм. И только в 07.45 мы поднялись на вершину. Это называется штурм?

Константин Лапко:

Да. Есть штурмовой лагерь, из которого ты уже стартуешь с лёгким штурмовым рюкзачком. Там вода, медикаменты, самое необходимое, запасная одежда. Анастасия Лапко:

Ледоруб, кошки, обвязка, шлем, фонарики. Что вас сподвигло именно так время проводить? Анастасия Лапко:

Наверное, мы просто однажды влюбились в горы. Это было раньше, чем вы влюбились друг в друга? Анастасия Лапко:

Нет. Наверное, это уже было намного позже.

Константин Лапко:

Да, это было намного позже, но мы всегда путешествовали вместе. Сразу мы, конечно, путешествовали с операторами, потом начали самостоятельно. То есть мы спланировали одну поездку, вторую, третью. Всё это вместе и нам очень понравилось, друг другу помогаем. И потом случайно выбрали горы. «А давай попробуем!» Это была просто авантюра, на самом деле. Первая вершина у нас была Эльбрус. То есть изначально были горы, а потом вулканы? Анастасия Лапко:

Сразу был Эльбрус. Это высочайшая вершина и высочайший вулкан одновременно Европы. И потом прошло, наверное, полтора месяца и звонит мне супруг и говорит: «А вот есть дешёвые авиабилеты до Килиманджаро. Может быть, слетаем, поднимемся?» Я такая говорю: «Мы только что вернулись, как же это так?» Но, тем не менее, говорю: «Давай. Попробуем». И вот когда мы уже взошли на Килиманджаро, у нас, наверное, возникла вот эта идея – всё-таки, совершить эту программу «7 вулканов» и пойти дальше-дальше-дальше, чтоб, как бы это ни тщеславно прозвучит, немножко оставить свой след в истории.

Вы поднимались раньше с организованной группой? Анастасия Лапко:

На Эльбрус – да. Поднимались с организованной группой. Демавенд тоже был с группой. Килиманджаро – мы поднимались самостоятельно, но тоже покупали тур, потому что власти Танзании запрещают самостоятельные восхождения, таким образом они борются с безработицей в стране. И поэтому ты обязан нанять целую команду гидов, ассистентов, поваров, носильщиков. То есть с нами шли порядка 14 человек. Полдеревни. Анастасия Лапко:

Да, полдеревни. А в этот раз мы полностью всё сделали самостоятельно, нашли местного проводника в Мексике, локального гида. Я хочу сказать, что всегда мы ходим с гидами, потому что, всё-таки, это уже высота, это выше всегда 5.500 и это уже считается, как «зона смерти».

Константин Лапко:

Ты идёшь ночью, ты не знаешь, во-первых, локации и поэтому нужен, на самом деле, проводник. А кислородное голодание? Вы сталкивались с ситуациями, когда хотелось повернуть обратно? Константин Лапко:

Обратно, наверное, хочется повернуть всегда. Потому что, когда ты подымаешься на очередной какой-то подъём, а перед тобой вырастает ещё дальше путь, ты видишь, что ещё идти и идти, думаешь: «Ой, зачем?» Но потом понимаешь: «А зачем ты сюда приехал?» и всё равно идём. Кому-то плохо – поддерживаем друг друга обязательно в этом. Что касается кислородного голодания – конечно, сложно. Ты приходишь на вершину, уже у тебя синие губы, потому что нет кислорода, у тебя, когда снимаешь перчатки, синие пальцы. Настолько вот, на самом деле, всё это сложно. Что самое трудно при подъёме именно для вас? Потому что каждый альпинист для себя выделяет особенные преграды. Анастасия Лапко:

Самое сложное – это не видеть конечной точки. Просто все восхождения проходят ночью и вот это вот сбивается – временное и пространственное ориентирование такое. Константин Лапко:

Когда 8 часов ты просто идёшь в гору. Для меня самое сложное – это спуск. Когда уже поднялся наверх – классно, ты достиг цели. А теперь надо назад спускаться. А чего там делать? Когда вокруг красота такая – ты стоишь над облаками, под тобой летают самолёты. И рядом любимый человек с синими пальцами. У вас впереди ещё три вершины?