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Лаппо: В 2020 году нам предстоит сформировать ещё одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи

17 февраля 2020 11:27
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Новости Беларуси. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо рассказал, что обстановка на рубежах стабильная и прогнозируемая,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лаппо: В 2020 году нам предстоит сформировать ещё одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи-1

В 2019 году было задержано около 4 тысяч человек. Из них более 370 – нарушители госграницы. Это почти вдове меньше, чем в прошлые годы.

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Лаппо: В 2020 году нам предстоит сформировать ещё одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи-4

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Одна из главнейших задач – это обеспечение пограничной безопасности на всей границе нашей республики. Задача по наращиванию пограничной инфраструктуры, одна из задач – продолжить демаркацию границы на украинском направлении. Следующая задача – подготовка к чемпионату мира в 2021 году и еще определенный объем задач.

Мы создали 6 полноценных маневренных групп, ввели в строй две пограничные заставы. В этом году нам предстоит – стоит задача Президента – сформировать еще две маневренные группы и еще одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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