С помощью портретной экспертизы можно быстро установить личность преступника. Криминалист рассказал о недавнем случае

Изготовление поддельных документов. Как отличить фальшивку от оригинала? Установление тождества почерка. С какими запросами к экспертам обращаются граждане? Как идентифицировать личность по его внешним признакам и какая ответственность грозит мошенникам? Ответы на эти вопросы мы отправились искать в Комитет судебных экспертиз. О самых ярких случаях смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.

Определить личность человека, установить сходства нескольких лиц и помочь следствию найти преступника – здесь на помощь приходит портретная экспертиза. Ее основной задачей является исследование признаков внешности человека с целью последующей идентификацией личности.

Александр Батура, начальник управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Мы исследуем изображение внешности на различных носителях и представленное в различном виде. Это видеозапись, фотографические снимки в электронном виде, в бумажном виде (в виде распечатанной готовой фотографии). Либо иные варианты изображений внешности. Исследуем не только внешность, но также и функциональные признаки человека – походка, особые приметы, какие-то физические особенности внешности. Чтобы установить личность человека, в первую очередь необходимо изучить само изображение – насколько четко видно лицо и его отличительные особенности. Далее на помощь экспертам приходят современные технологии – графический редактор позволяет сопоставлять элементы внешности человека и выделить наиболее значимые из них.

Александр Батура:

Была предоставлена видеозапись с банкомата. Делается стоп-кадр и исследуется внешность человека. Проводится исследование, устанавливаются совпадения. Это преступник, который снимал деньги с карточки, которая ему не принадлежала.

Довольно часто бывают фотографии неустановленных трупов. Когда нет возможности снять отпечатки пальцев либо нет человека в базе по отпечаткам пальцев, нет его в базе генома, на помощь приходит портретная экспертиза. Вот фотография – анфас трупа, который был обнаружен. Неустановленный труп – обязательно проведение анфасной фотосъемки. Далее у нас было проверяемое лицо. Путем сравнения внешности по отдельным элементам – складочка, относительная высота лба. Это категорический вывод, что данный неустановленный труп – конкретное проверяемое лицо. Среди распространенных случаев портретной экспертизы – замена паспорта. Если человек долгое время не менял документ, фотография может сильно отличаться от его нынешнего внешнего вида. Здесь на помощь приходят судебные эксперты.

Александр Батура:

Очень интересен иллюстративный метод совмещения по линиям. Берется половина изображения лица исследуемого объекта и сравнительного. Совмещается, эксперт изучает, насколько все элементы внешности сходятся по линиям. Это была прямая линия, здесь идет совмещение по ломаной. При схождении всех элементов, дается категорический вывод. А это фото преступника в розыске. Все изображения взяты из социальных сетей. С помощью портретной экспертизы удалось полностью идентифицировать личность подозреваемого.