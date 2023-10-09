Работники белорусской почты принимают поздравления с профессиональным праздником

Они точно знают: бумажную корреспонденцию никогда не смогут заменить мессенджеры. Только в Гродненском филиале «Белпочты» ежедневно более 200 автомобилей выходят на маршруты, чтобы объехать около 3,5 тысячи населенных пунктов сельской местности. В городах доставку осуществляют более полутысячи пеших почтальонов. Но сегодня почта – это не только про письма. Внедряются компьютерные технологии, расширяется логистическая система. Доступны свыше полусотни услуг: от денежных переводов и курьерской доставки до мирового тренда: развития интернет-торговли с помощью маркетплейсов.

Андрей Анисимов, директор Гродненского филиала «Белпочты»:

Когда на одной площадке группируется и формируется все группы товаров, которые можно приобрести из различных интернет-площадок. И все это можно будет приобрести у нас непосредственно на почте. Так мало того, что приобрести, вам еще это доставят домой, что, наверное, ни у кого нет. К тому же у «Белпочты» существует большой плюс – у нас очень обширная логистика, мы можем доехать, добраться нашим транспортом до любого небольшого населенного пункта. Данная площадка сейчас будет очень сильно расширяться. Под это уже завязаны большие логистические системы, цифровые системы.