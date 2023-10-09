Почерк человека расскажет о многом. Как особенности письма помогают раскрывать преступления?

Изготовление поддельных документов. Как отличить фальшивку от оригинала? Установление тождества почерка. С какими запросами к экспертам обращаются граждане? Как идентифицировать личность по его внешним признакам и какая ответственность грозит мошенникам? Ответы на эти вопросы мы отправились искать в Комитет судебных экспертиз. О самых ярких случаях смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.

Знали ли вы, что почерк человека так же уникален, как и отпечаток пальца? На его индивидуальность влияют такие факторы, как характер, темперамент, то, как человек привык держать в руке ручку, и даже длина пальцев. Благодаря своей уникальности почерк нередко становится объектом профильной экспертизы.

Инна Финская, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Судебная почерковедческая экспертиза решает ряд задач, к которым относятся идентификационные задачи, направленные на установление конкретного исполнителя рукописи, а также установление одним либо разными лицами выполненной рукописной записи, подписи. Следующий вид задач – это диагностические. Установление особенностей, необычностей в почерке. Отнесение исполнителя к определенной группе лиц – алкогольное опьянение, болезненное состояние, патологические изменения.

Чаще всего объектами почерковедческого исследования становятся долговые расписки, завещания, договоры купли-продажи и предсмертные записки. Нередко возникает необходимость в исследовании подписей в финансовых документах: ведомостях, счетах и накладных. Имея достаточное количество образцов для сравнения, эксперт с высокой долей вероятности может подтвердить либо опровергнуть причастность заявленного лица к выполнению подписи или записи.

Инна Финская:

При поступлении объекта на экспертизу судебный эксперт изучает сначала исследуемый объект, потом образцы, проводит сравнительное исследование. При начальном изучении самого объекта выявляют какие-то необычности в исследуемой рукописи. Сравнивая эту необычность идентификационную, совокупность признаков с образцами, устанавливается тождество либо различие этих совокупностей. Как идентификационно значимых, так и диагностически. И делается вывод о тождестве объекта, а также о необычных условиях, если были выявлены определенные признаки, воздействующие на человека при выполнении исследуемого объекта. Сегодня не существует компьютерной программы, которая могла бы идентифицировать почерк человека, поэтому результат экспертизы зависит исключительно от профессионализма судебного эксперта.

Инна Финская:

Здесь исследуется как рукописный текст, так и подпись. Также на исследование представлены образцы для сравнительного исследования. Эксперт-почерковед проверяет весь документ в совокупности, каждое слово, расположение одного слова относительно другого, знаки препинания, каждую букву, элемент каждой буквы и каждый штрих этой буквы. Выделяем комплекс идентификационно значимых признаков, а это значит, мы сравниваем исследуемую букву с алфавитными прописями и выявляем отклонения от алфавитной прописи. Это отклонение ложится признаком в идентификационный комплекс. В классическом варианте это 20 идентификационно значимых признаков, которые сравниваются с образцами. Если в образцах проявляется тот же комплекс признаков, делается вывод о тождестве данных почерков. Если же в сравниваемых объектах не присутствует этот комплекс, есть определенные различия, эксперт объясняет в первую очередь для себя эти различия. Может, они могут быть объяснены определенными условиями выполнения, состояниями человека. Нахождением человека в стрессовой ситуации – он писал в холодных погодных условиях.

И действительно, мало кто задумывался, но почерк человека может меняться в зависимости от внешних факторов. Для каждого из них даже разработан целый ряд признаков, с помощью которых эксперт может отличить, в каком состоянии и при каких условиях человек писал тот или иной текст. Инна Финская:

Классическая ситуация – это наличие в исследуемом почерке мелкой и крупной извилистости, угловатости, дуговых, овальных, прямолинейных штрихов, неточные точки начала движения, окончания. Этот признак характерен для старческого почерка в совокупности с извилистостью. Также тупые точки начала и окончания штрихов говорят нам о медленном темпе, замедленности при выполнении рукописи. Как правило, подпись выполняется в быстром темпе. Если мы наблюдаем в подписи тупые точки начала и окончания, это заставляет задуматься, что за необычность при выполнении этой подписи воздействовала на человека. Пытаемся ее аргументировать уже в вывод.

Результаты экспертизы почерка являются одним из основных доказательств при рассмотрении дел участников спора в суде. Кстати, наиболее распространенными случаями обращения к экспертам-почерковедам остаются оспаривания завещаний. Инна Финская:

Чаще всего родственники оспаривают данные документы, либо написано несколько завещаний, они датированы разными датами. За основу берется последнее завещание. Их оспаривают. Там, как правило, есть и почерк исполнителя, хотя бы расшифровка (фамилия, имя, отчество) и подпись. Предоставляют сравнительные материалы. Они, как правило, расположены в почтовых отправлениях, в чеках, карт-чеках. Если мы говорим о завещании, их, как правило, выполняют пожилые люди, у которых присутствуют свои почерковые характеристики. Надо сравнивать с образцами почерка этого человека по одинаковому времени. Если это 2022 год, то образцы за 1993-й мало что дадут. Нам нужны образцы за 2021-2022 годы, чтобы проследить изменчивость этого почерка, сохранение признаков как индивидуализирующих, так и диагностических. И дать полное заключение эксперта.