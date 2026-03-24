Новости по тегу #Судебная экспертиза

Гимназия № 6 Молодечно и управление Госкомитета судебных экспертиз по Минской области заключили договор о сотрудничестве.
«В 2024 году удалось получить результаты, на основании которых был сгенерирован генотип предполагаемого преступника».
Даже на фоне общего хаоса 90-х новость о серии жестоких убийств повергла в шок всю страну. Восемь загубленных жизней.
Этот вопрос в центре внимания участников международной конференции судэкспертов. В Минск съехались представители Азербайджана, Китая, Узбекистана, России и Таджикистана.
День судебного эксперта отмечается 22 апреля в Беларуси.
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