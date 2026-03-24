Прямой эфир

Новости по тегу #Судебная экспертиза

В гимназии Молодечно открыли первую в области лабораторию судмедэкспертов
24 марта 2026 14:05

В гимназии Молодечно открыли первую в области лабораторию судмедэкспертов

Проверили более 40 тыс. человек! Как с помощью ДНК-экспертизы вычислили белорусского маньяка из 90-х?
27 октября 2025 12:19

Проверили более 40 тыс. человек! Как с помощью ДНК-экспертизы вычислили белорусского маньяка из 90-х?

«Дело лифтёра». Как искали самого жестокого маньяка суверенной Беларуси и кто им оказался?
02 октября 2025 17:26

«Дело лифтёра». Как искали самого жестокого маньяка суверенной Беларуси и кто им оказался?

Беларусь и Россия планируют создать совместную сетевую программу по обучению судебных экспертов
02 октября 2025 10:43

Беларусь и Россия планируют создать совместную сетевую программу по обучению судебных экспертов

Лукашенко поздравил сотрудников комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником
22 апреля 2025 07:49

Лукашенко поздравил сотрудников комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником

Лукашенко поздравил сотрудников ГКСЭ с профессиональным праздником
22 апреля 2024 08:01

Лукашенко поздравил сотрудников ГКСЭ с профессиональным праздником

Специалисты комитета судебных экспертиз изучили взрывы разной мощности на полигоне под Брестом
25 октября 2023 11:20

Специалисты комитета судебных экспертиз изучили взрывы разной мощности на полигоне под Брестом

Подделать белорусский паспорт очень сложно. Узнали о методах защиты высокого качества
09 октября 2023 11:39

Подделать белорусский паспорт очень сложно. Узнали о методах защиты высокого качества

Как определить фальшивые белорусские рубли? Рассказываем по пунктам о защитных знаках на купюрах
09 октября 2023 11:36

Как определить фальшивые белорусские рубли? Рассказываем по пунктам о защитных знаках на купюрах

С помощью портретной экспертизы можно быстро установить личность преступника. Криминалист рассказал о недавнем случае
09 октября 2023 11:14

С помощью портретной экспертизы можно быстро установить личность преступника. Криминалист рассказал о недавнем случае

Почерк человека расскажет о многом. Как особенности письма помогают раскрывать преступления?
09 октября 2023 10:57

Почерк человека расскажет о многом. Как особенности письма помогают раскрывать преступления?

Какие документы подделывают чаще всего? Некоторые из них по-настоящему шокируют
09 октября 2023 10:41

Какие документы подделывают чаще всего? Некоторые из них по-настоящему шокируют