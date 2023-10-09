В Беларусь пришла зима. Синоптики прогнозируют заморозки и мокрый снег

Новости Беларуси. Аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси. В выходные в стране бушевал шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду. Накануне 842 населенных пункта остались без электроснабжения. Главной причиной отключений стали падение веток и даже целых деревьев на линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зафиксировано более 250 таких случаев. В южном регионе ветер валил целые пролеты железобетонных заборов. А в Могилевской области оказались повреждены кровли 17 строений. Сильнее прочих от непогоды пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский и Минский районы. Сейчас над восстановлением электроснабжения трудятся более 230 аварийных бригад. Задействовано без малого 250 единиц спецтехники. К этому моменту специалистам удалось восстановить подачу электричества в большинство населенных пунктов. Но кое-где работы продолжаются.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»:

Еще в 21 населенном пункте наши бригады работают по восстановлению вечерних отключений. А в целом за прошедшие двое суток порядка 1 900 населенных пунктов имели проблемы с электроэнергией. У нас работали более тысячи человек, порядка 400 специальной техники. На данный момент видим, что у нас сил и средств достаточно, чтобы устранить все последствия неблагоприятных погодных условий.