В Беларусь пришла зима. Синоптики прогнозируют заморозки и мокрый снег
Новости Беларуси. Аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси. В выходные в стране бушевал шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду. Накануне 842 населенных пункта остались без электроснабжения. Главной причиной отключений стали падение веток и даже целых деревьев на линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зафиксировано более 250 таких случаев. В южном регионе ветер валил целые пролеты железобетонных заборов. А в Могилевской области оказались повреждены кровли 17 строений. Сильнее прочих от непогоды пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский и Минский районы. Сейчас над восстановлением электроснабжения трудятся более 230 аварийных бригад. Задействовано без малого 250 единиц спецтехники. К этому моменту специалистам удалось восстановить подачу электричества в большинство населенных пунктов. Но кое-где работы продолжаются.
Валерий Поршнев, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»:
Еще в 21 населенном пункте наши бригады работают по восстановлению вечерних отключений. А в целом за прошедшие двое суток порядка 1 900 населенных пунктов имели проблемы с электроэнергией. У нас работали более тысячи человек, порядка 400 специальной техники. На данный момент видим, что у нас сил и средств достаточно, чтобы устранить все последствия неблагоприятных погодных условий.
Завершить работы планируют в кратчайшие сроки. Однако расслабляться рано: синоптики объявили оранжевый уровень опасности и на сегодня. Порывы ветра местами могут достигать 20 метров в секунду, а завтра в Беларусь и вовсе придет зима. Ночью прогнозируют заморозки, днем – сильный ветер и мокрый снег.