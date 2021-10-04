С оружием более 80 тысяч белорусов. У кого обнаруживают незаконные образцы и какая за это ответственность?
Новости Беларуси. Тотальный контроль за владельцами оружия – МВД проводит операцию «Арсенал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство огнестрельного оружия, которое находится у белорусов на руках, принадлежит охотникам. Чтобы держать под контролем сегмент зарегистрированных стволов, милиция проводит регулярные рейды. Как правило, незаконные образцы – это эхо войны – находки так называемых черных копателей.
Насколько этот вид деятельности распространен у нас в стране и где заканчивается мирное хобби и начинается беспредел, разбиралась Вероника Кудринецкая.
Эти страшные кадры за последние несколько дней видела вся страна. Случай вопиющий, но, к сожалению, не единичный. Все мы помним: 2001, Минск, преступник застрелил майора милиции Игоря Кашкана. 2013, Минск, прапорщик милиции погиб в перестрелке с местным жителем. Август 2018-го, Брестская область, охотник со стажем открыл стрельбу по милиционерам. К слову, они всего-то хотели проверить документы на то самое оружие.
Кадры с места преступления, имена и комментарии. Собрали все самое важное о трагедии – читайте здесь.
Недавняя трагедия в стране показала, что необходимо совершенствовать законодательство в сфере как оборота оружия, так и медобследования тех, кто хочет его купить. Ружья, полуавтоматы, двустволки. Обычному белорусу можно иметь сразу несколько стволов – два для самообороны и до 10 – для охоты при наличии соответствующего билета, лицензии, правильных условий хранения и своевременной регистрации.
За соблюдением всех требований пристально следят сотрудники МВД. 4 октября в стране стартовала операция «Арсенал».
В Беларуси усилят работу по поиску незаконно хранящегося оружия. Читайте здесь.
Вот некоторые пункты, которых должны придерживаться владельцы зарегистрированного оружия: это прохождение медкомиссии, наличие сейфа, при хранении нарезного оружия – сигнализация. Если есть нарушение, боевой арсенал изымается. Только за восемь месяцев 2021 года за проступки у владельцев уже изъяли почти 1 500 легального оружия, 500 – незарегистрированного и 35 тысяч боеприпасов разного калибра.
Это как черные копатели, так и люди, которые решили оставить в тайне наличие винтовки, оставшейся после деда на чердаке. За свою халатность нерадивым охотникам приходится расплачиваться рублем, а иногда и нести уголовную ответственность.
Какая ответственность может грозить за незаконное хранение оружия? Читайте здесь.
В квартире Василия Сопова два огнестрельных образца. К визитам правоохранительных органов Василий Иванович уже давно привык. Будучи большим любителем охоты, он приобрел две винтовки. Если с первой, гладкоствольной, все просто, то для второй, так называемой нарезной, нужны особые условия.
К хранению оружия мужчина подошел с полной ответственностью. Он отлично понимает: вещь опасная и внимание к ней всегда повышенное. В руках неопытного пользователя или неуравновешенного человека ружье может причинить только вред (подробнее здесь).
В то же время правоохранители напоминают: добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от ответственности. Оружейная математика простая: более чем у 80 тысяч белорусов на руках почти 99 тысяч стволов. В ближайшее время заглянут с проверкой к каждому. В том числе будут выявлять владельцев нелегальных арсеналов. За малейшие недочеты весьма весомое наказание.