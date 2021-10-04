С оружием более 80 тысяч белорусов. У кого обнаруживают незаконные образцы и какая за это ответственность?

Насколько этот вид деятельности распространен у нас в стране и где заканчивается мирное хобби и начинается беспредел, разбиралась Вероника Кудринецкая.

Новости Беларуси. Тотальный контроль за владельцами оружия – МВД проводит операцию «Арсенал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство огнестрельного оружия, которое находится у белорусов на руках, принадлежит охотникам. Чтобы держать под контролем сегмент зарегистрированных стволов, милиция проводит регулярные рейды. Как правило, незаконные образцы – это эхо войны – находки так называемых черных копателей.

Кадры с места преступления, имена и комментарии. Собрали все самое важное о трагедии – читайте здесь .

Эти страшные кадры за последние несколько дней видела вся страна. Случай вопиющий, но, к сожалению, не единичный. Все мы помним: 2001, Минск, преступник застрелил майора милиции Игоря Кашкана. 2013, Минск, прапорщик милиции погиб в перестрелке с местным жителем. Август 2018-го, Брестская область, охотник со стажем открыл стрельбу по милиционерам. К слову, они всего-то хотели проверить документы на то самое оружие.

Недавняя трагедия в стране показала, что необходимо совершенствовать законодательство в сфере как оборота оружия, так и медобследования тех, кто хочет его купить. Ружья, полуавтоматы, двустволки. Обычному белорусу можно иметь сразу несколько стволов – два для самообороны и до 10 – для охоты при наличии соответствующего билета, лицензии, правильных условий хранения и своевременной регистрации.

За соблюдением всех требований пристально следят сотрудники МВД. 4 октября в стране стартовала операция «Арсенал».

В Беларуси усилят работу по поиску незаконно хранящегося оружия. Читайте здесь.

Вот некоторые пункты, которых должны придерживаться владельцы зарегистрированного оружия: это прохождение медкомиссии, наличие сейфа, при хранении нарезного оружия – сигнализация. Если есть нарушение, боевой арсенал изымается. Только за восемь месяцев 2021 года за проступки у владельцев уже изъяли почти 1 500 легального оружия, 500 – незарегистрированного и 35 тысяч боеприпасов разного калибра.