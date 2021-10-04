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До 12 лет лишения свободы. Какая ответственность может грозить за незаконное хранение оружия?

04 октября 2021 14:32
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители усилили контроль за оборотом оружия. Началась операция «Арсенал». Обладателей законных двустволок проверят по полной. В том числе сотрудники милиции займутся выявлением нелегальных боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До 12 лет лишения свободы. Какая ответственность может грозить за незаконное хранение оружия?-1

Они поинтересуются условиями хранения, наличием лицензии и медсправки. В Беларуси на данный момент владельцами оружия являются более 80 тысяч человек. У них на руках почти 99 тысяч стволов, и каждому уделят внимание. А с учетом последних событий в стране – особое.  

В Беларуси усилят работу по поиску незаконно хранящегося оружия. Читайте здесь.  

До 12 лет лишения свободы. Какая ответственность может грозить за незаконное хранение оружия?-4

В квартире этого охотника два огнестрельных образца. Если с первым все просто, то для второго, так называемого нарезного ствола, нужны особые условия хранения. Претензий к этому в данном случае не возникло. Но правоохранители напоминают: за халатность придется расплачиваться рублем, а иногда и нести уголовную ответственность.  

До 12 лет лишения свободы. Какая ответственность может грозить за незаконное хранение оружия?-7

Александр Кухта, старший инспектор по разрешительной работе Центрального РУВД Минска, майор милиции:
За незаконное хранение огнестрельного оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если человек владеет незаконным, незарегистрированным гладкоствольным оружием, это административная ответственность. Если он владеет незарегистрированным нарезным оружием, это уголовная ответственность. Административная ответственность предусматривает штрафы, санкции, конфискацию самого объекта, от 10 базовых величин. Уголовная ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия предусматривает срок вплоть до 12 лет лишения свободы.  

До 12 лет лишения свободы. Какая ответственность может грозить за незаконное хранение оружия?-10

Василий Сопов, владелец огнестрельного оружия:
У меня, например, для охоты по перу гладкое оружие, по мелкой дичи, и иногда получается выехать на крупного зверя, поэтому завел себе нарезное оружие, но в последнее время просто часто не приходится выезжать. По поводу проверок. Ну, регулярная проверка, может, два раза в год. По необходимости какой-то, мало ли где-то что-то случилось, проверить условия хранения. Они в какой-то степени дисциплинируют и так дисциплинированных охотников.  

До 12 лет лишения свободы. Какая ответственность может грозить за незаконное хранение оружия?-13

За восемь месяцев 2021 года за проступки у владельцев уже изъяли почти 1,5 тысячи единиц легального оружия. Еще полсотни хранилось без разрешающих документов.  

# Оружие и боеприпасы # общество # Александр Кухта # Василий Сопов # Фотофакт

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