Командир части 3214: чем больше детей пройдут через наше подразделение, тем это будет лучше

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если позволите, буквально два слова. Во-первых, когда мы говорим о системе воспитания, патриотизм – это любовь к Родине. Патриот любит свое, националист ненавидит чужое. Это очень простая формула. Если мы говорим о патриотизме как системе воспитания, то это взаимозависимая структура, где есть место семейному воспитанию, есть место в системе образования – всей системе, всех видов учреждений от детского сада до университета. И это, безусловно, военно-патриотическое воспитание, это Министерство обороны, военизированная структура. Эти вещи взаимосвязаны. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Легендарная 32-я взяла на себя миссию воспитывать. Во-первых, для меня это очень понятно, потому что антураж, военная форма, флаг, оружие – это, в принципе, то… солдат идет защищать Родину, здесь все понятно. Почему именно военно-патриотическое воспитание? Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 МВД Беларуси:

Если говорить честно, то мы этим занимались 20 лет, даже больше, наверное. Это традиция, это не родилось сейчас, как начинается такая кампания: давайте будем возрождать патриотизм, рождать патриотов. Мы этим занимались постоянно.

Кирилл Казаков:

Время надломило нас просто. Андрей Дудкин:

Время всегда надламливает людей, что возникают различные горки, падения, так далее. Но мы в 3214, я, будучи командиром, до меня все командиры – мы придерживаемся того, что чем больше детей пройдут через наше подразделение, ознакомятся с жизнью солдата, увидят это изнутри, тем это будет лучше. Вопрос возник о том, откуда начинается патриотизм или что такое патриотизм. По мне, это чтобы человек, который родился на нашей белорусской земле, относился к ней как к маме. Чтобы не предавал, чтобы он, зная о том, что мама одна, не будет другой никакой – за границей в Польше, где-то в Германии, в Америке и так далее. Там будут большие деньги, может, но мама одна и бросать ее ради денег не надо. Цель нашей работы была такая, чтобы солдатам… Мы, к сожалению, работали… Почему «к сожалению»? Не совсем к сожалению, конечно. Я люблю свою службу и работу. С солдатами взрослыми. Они уже прошли эту школу детского воспитания, четко было видно, кто из них воспитывался такими родителями, как мы сейчас рассуждаем, патриотами.