«Это служение, это долг по защите своей земли». Почему патриотическое воспитание должно быть военным?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Выходят дети, идут в школу. Грубо говоря, вы курируете подобную работу, да? И в школе, и не в школе. Разные мероприятия проводятся, выставки. Центральный район, самый центр Минска.

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Минска:

Я хочу добавить, что действительно сегодня проблемой формирования патриотизма озаботились в том числе наши коллеги, наши друзья из Российской Федерации. Сегодня не секрет – они работают над созданием концепции, над созданием центров военно-патриотического воспитания. И сегодня в понятие патриотизма вкладывается формирование личности, которая обладает ценностями служения Отечеству, любви к Родине, уважения к старшему поколению и, самое главное, любви к родной земле. Кирилл Казаков:

Почему военно-патриотическое? Без погонов невозможно быть патриотом? Алена Сырова, СТВ:

Нельзя послужить Родине, не нося погоны и без оружия? Юрий Цаба:

Это дисциплина, это ответственность, это общение, коммуникация, чего сегодня не хватает у нас. Дети сидят в социальных сетях, сидят в гаджетах постоянно и так далее. И плюс ко всему они видят, им поручают какое-то дело, у них есть распорядок дня. Это дисциплинирует, формирует моральные, психологические качества, в том числе лидерские. В маленьких этих коллективах те же самые ответственные военнослужащие, они видят среди детей ребят, которые обладают теми или иными способностями.