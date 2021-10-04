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«Это служение, это долг по защите своей земли». Почему патриотическое воспитание должно быть военным?

04 октября 2021 17:52
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Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Выходят дети, идут в школу. Грубо говоря, вы курируете подобную работу, да? И в школе, и не в школе. Разные мероприятия проводятся, выставки. Центральный район, самый центр Минска.

«Это служение, это долг по защите своей земли». Почему патриотическое воспитание должно быть военным?-1

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Минска:
Я хочу добавить, что действительно сегодня проблемой формирования патриотизма озаботились в том числе наши коллеги, наши друзья из Российской Федерации. Сегодня не секрет – они работают над созданием концепции, над созданием центров военно-патриотического воспитания. И сегодня в понятие патриотизма вкладывается формирование личности, которая обладает ценностями служения Отечеству, любви к Родине, уважения к старшему поколению и, самое главное, любви к родной земле.

Кирилл Казаков:
Почему военно-патриотическое? Без погонов невозможно быть патриотом?

Алена Сырова, СТВ:
Нельзя послужить Родине, не нося погоны и без оружия?

Юрий Цаба:
Это дисциплина, это ответственность, это общение, коммуникация, чего сегодня не хватает у нас. Дети сидят в социальных сетях, сидят в гаджетах постоянно и так далее. И плюс ко всему они видят, им поручают какое-то дело, у них есть распорядок дня. Это дисциплинирует, формирует моральные, психологические качества, в том числе лидерские. В маленьких этих коллективах те же самые ответственные военнослужащие, они видят среди детей ребят, которые обладают теми или иными способностями.

«Это служение, это долг по защите своей земли». Почему патриотическое воспитание должно быть военным?-4

Алена Сырова:
А как же свобода? Все же хотят, чтобы дети были свободны, чтобы сами определялись, сами искали ценности.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если позволите, о свободе. Жил-был такой великий, очень свободный человек в очень демократических Афинах, и звали его Сократ, великий философ. Но Сократ был гражданином полиса. И когда на его Родину кто-то нападал, Сократ забывал о философствовании, надевал панцирь, становился гоплитом и в фаланге сражался против врага. Почему мы говорим о военном патриотизме, о военно-патриотическом воспитании? Это служение, это долг по защите своей земли. Если мальчик считает достойным не брать оружие, откосить от службы, если для него Родина – это «эта страна», а не его Отечество, то о чем мы будем говорить? Тогда, да, Родина там, где лучше. Зачем тогда суверенитет?

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я родилась и выросла в семье военнослужащего. Я папу вообще не видела, он был то на сборах, то на учениях, но вот эта фуражка, вот этот дух, эта форменная одежда – и подвести отца? Это формировалось. Папа со мной не делал уроки, он мало проводил времени. Сегодня стоит во главе угла проблема создать больше сферы и среды, в которой будут расти нормально духовно развитые люди.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кирилл Казаков # Юрий Цаба # Алена Сырова # Игорь Марзалюк # Вера Широкая # Сократ # Фотофакт

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