«Это служение, это долг по защите своей земли». Почему патриотическое воспитание должно быть военным?
Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Выходят дети, идут в школу. Грубо говоря, вы курируете подобную работу, да? И в школе, и не в школе. Разные мероприятия проводятся, выставки. Центральный район, самый центр Минска.
Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Минска:
Я хочу добавить, что действительно сегодня проблемой формирования патриотизма озаботились в том числе наши коллеги, наши друзья из Российской Федерации. Сегодня не секрет – они работают над созданием концепции, над созданием центров военно-патриотического воспитания. И сегодня в понятие патриотизма вкладывается формирование личности, которая обладает ценностями служения Отечеству, любви к Родине, уважения к старшему поколению и, самое главное, любви к родной земле.
Кирилл Казаков:
Почему военно-патриотическое? Без погонов невозможно быть патриотом?
Алена Сырова, СТВ:
Нельзя послужить Родине, не нося погоны и без оружия?
Юрий Цаба:
Это дисциплина, это ответственность, это общение, коммуникация, чего сегодня не хватает у нас. Дети сидят в социальных сетях, сидят в гаджетах постоянно и так далее. И плюс ко всему они видят, им поручают какое-то дело, у них есть распорядок дня. Это дисциплинирует, формирует моральные, психологические качества, в том числе лидерские. В маленьких этих коллективах те же самые ответственные военнослужащие, они видят среди детей ребят, которые обладают теми или иными способностями.
Алена Сырова:
А как же свобода? Все же хотят, чтобы дети были свободны, чтобы сами определялись, сами искали ценности.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если позволите, о свободе. Жил-был такой великий, очень свободный человек в очень демократических Афинах, и звали его Сократ, великий философ. Но Сократ был гражданином полиса. И когда на его Родину кто-то нападал, Сократ забывал о философствовании, надевал панцирь, становился гоплитом и в фаланге сражался против врага. Почему мы говорим о военном патриотизме, о военно-патриотическом воспитании? Это служение, это долг по защите своей земли. Если мальчик считает достойным не брать оружие, откосить от службы, если для него Родина – это «эта страна», а не его Отечество, то о чем мы будем говорить? Тогда, да, Родина там, где лучше. Зачем тогда суверенитет?
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я родилась и выросла в семье военнослужащего. Я папу вообще не видела, он был то на сборах, то на учениях, но вот эта фуражка, вот этот дух, эта форменная одежда – и подвести отца? Это формировалось. Папа со мной не делал уроки, он мало проводил времени. Сегодня стоит во главе угла проблема создать больше сферы и среды, в которой будут расти нормально духовно развитые люди.
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