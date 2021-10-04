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Если бы не своевременная помощь, возможно, было бы два летальных исхода. Медик о состоянии сирийцев, найденных на границе

04 октября 2021 17:59
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Новости Беларуси. Очередные жертвы миграционного кризиса. В выходные на границе с Польшей были обнаружены трое беженцев. Двое из них – без сознания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Если бы не своевременная помощь, возможно, было бы два летальных исхода. Медик о состоянии сирийцев, найденных на границе -1

Юлия Алексеюк, СТВ:
В беседе с нашими пограничниками один из пострадавших рассказал подробности инцидента: троих сирийцев задержали силовики на территории Польши. Несмотря на их просьбы о предоставлении убежища, людей силой доставили к белорусской границе. По словам беженца, за отказ вернуться в Беларусь их избили польские «стражи границы» и буквально перетянули на нашу сторону. Из-за критического состояния здоровья на место происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшие доставлены в медучреждение.  

«Общее переохлаждение тела у всех троих». Беженцев, которых нашли на границе с Польшей, отправили в больницу. Читайте здесь.  

Если бы не своевременная помощь, возможно, было бы два летальных исхода. Медик о состоянии сирийцев, найденных на границе -4

Валерий Богдель, исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»:
В приемное отделение учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи города Гродно» 2 октября были доставлены трое граждан Сирии с диагнозом «общее переохлаждение организма». Двое из них находились в тяжелом состоянии, и если бы не оказанная своевременно помощь, то, возможно, было бы два летальных исхода.  

Если бы не своевременная помощь, возможно, было бы два летальных исхода. Медик о состоянии сирийцев, найденных на границе -7

Юлия Алексеюк:
Примечательно, в момент обнаружения нашими пограничниками беженцев и оказания им срочной помощи на территории Польши находились представители пограничной службы, которые безучастно наблюдали за ситуацией. Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что подтверждает слова беженцев об их насильном выдворении с территории сопредельного государства.  

# Беженцы # общество # Валерий Богдель # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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