Если бы не своевременная помощь, возможно, было бы два летальных исхода. Медик о состоянии сирийцев, найденных на границе

Новости Беларуси. Очередные жертвы миграционного кризиса. В выходные на границе с Польшей были обнаружены трое беженцев. Двое из них – без сознания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

В беседе с нашими пограничниками один из пострадавших рассказал подробности инцидента: троих сирийцев задержали силовики на территории Польши. Несмотря на их просьбы о предоставлении убежища, людей силой доставили к белорусской границе. По словам беженца, за отказ вернуться в Беларусь их избили польские «стражи границы» и буквально перетянули на нашу сторону. Из-за критического состояния здоровья на место происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшие доставлены в медучреждение. «Общее переохлаждение тела у всех троих». Беженцев, которых нашли на границе с Польшей, отправили в больницу. Читайте здесь.

Валерий Богдель, исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»:

В приемное отделение учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи города Гродно» 2 октября были доставлены трое граждан Сирии с диагнозом «общее переохлаждение организма». Двое из них находились в тяжелом состоянии, и если бы не оказанная своевременно помощь, то, возможно, было бы два летальных исхода.