Делегация из Башкортостана передаст юрту на Республиканском фестивале национальных культур в Гродно

Новости Беларуси. Гродно готовится к проведению одного из самых ярких и масштабных праздников лета. 3 июня в городе стартует международный фестиваль, который объединит представителей трех десятков национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако татаро-башкирская диаспора будет разделена.

По задумке организаторов, во время шествия каждая национальность несет цветок-символ, значимый для своего народа. У татар это тюльпан, а у башкир – цветок курай. Потому было решено разлучить диаспоры. Впрочем, расставание будет недолгим. Воссоединятся национальности на подворье, где представят традиционный сабантуй – праздник окончания весенних полевых работ. В программе – соревнования по борьбе, бег с коромыслом и бой мешков на перекладине.

Эльвира Левшевич, председатель Международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»:

Будет делегация из Республики Башкортостан для официальной передачи башкирской юрты, башкирских костюмов для нашей диаспоры, это будет очень интересно. Полностью оснащенная юрта, башкирская юрта, со всеми атрибутами, даже с костюмами для приветствия.

Национальная юрта останется в Беларуси и после праздника. Фестиваль объединяет людей разных культур. Все диаспоры, представленные в Беларуси, живут в мире, чему способствует в первую очередь государственная политика.