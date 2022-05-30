«Ваш близкий человек в страшной аварии». Сергей Кабакович объяснил, как сейчас действуют мошенники по телефону

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу « По существу ».

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Это сложно назвать автоподставами. На самом деле схема достаточно банальна, стара как мир. Лет 10 назад это было популярно в соцсетях: «Вконтакте», «Одноклассниках» и так далее. Сейчас это переросло в другой формат. Схема банальна. Звонит якобы сотрудник, представляется человек сотрудником и говорит, что ваш близкий человек в страшной аварии либо виновник ДТП, либо сильно пострадал и необходимо решить вопрос, то есть деньги передать предлагает, предположим, либо необходимо передать деньги на лечение. Соответственно, человек, попадая в эту ситуацию, особенно когда его врасплох застали, начинает задумываться, как ему помочь близкому человеку. Нередки случаи, что быстро соглашаются люди, что занят городской телефон (звонят сначала по городскому телефону, потом набирают на мобильный), там может быть плачущий голос, имитирующий девушку либо парня. «Почему ты так плохо говоришь?» – «У меня губа разбита, полголовы разбито».