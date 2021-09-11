С каким настроением отмечают День рождения Минска белорусы? Спросили у них
Новости Беларуси. Концерты, спортивные соревнования, ярмарки и конкурсы. Так 11 сентября Минск проводит свой 954-й день рождения. Праздничные мероприятия проходят в каждом районе города. Самые массовые гулянья – в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Стриго, корреспондент:
Атмосферу передать словами очень трудно, поэтому я настоятельно рекомендую выбираться поскорее в город, чтобы отпраздновать его день рождения как можно активнее и разнообразнее. Точек для празднования более чем достаточно, но я остановлюсь, пожалуй, на самой колоритной. Сейчас мы находимся в Верхнем городе, и у нас сложилось впечатление, будто бы мы за несколько часов побывали в десятке разных стран. Сегодня здесь проходит фестиваль национальных культур.
Это уникальная возможность для минчан и гостей столицы хотя бы на время почувствовать себя армянином или, например, греком. Участие в фестивале принимают представители 25 национальностей. Каждый из них готов представить свою культуру по-особенному. Здесь можно попробовать разнообразную кухню, услышать новые музыкальные мотивы и, конечно, поучаствовать в танцевальном мастер-классе.
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Юлия Стриго:
Фестиваль проходит уже в 13-й раз. С каждым годом он набирает все большую популярность. Сегодня это уже десятки различных культурных объединений, которые, проживая здесь, в Беларуси, готовы делиться лучшими узорами своей культуры, своих исторических родин.
Мы из Борисова приехали. Поэтому мы посетили сначала спортивный праздник МЧС, поучаствовали в конкурсах, выиграли подарки, призы. Ну и сюда пришли дальше отмечать. Очень замечательно, рады, что проводятся такие праздники в республике.
Самым, наверное, интересным оказался концерт. Интересно посмотреть, как проходит это все, на национальные костюмы разных наций, также на своих людей.
Праздник всегда ассоциируется с очень положительными эмоциями. Для этого он и праздник. Праздник Минска всегда очень красивый, всегда к нему готовятся, поэтому присутствовать на этом – великая радость.
Юлия Стриго:
Праздничную эстафету от фестиваля национальных культур примет концерт классической музыки. В 20:00 на сцене Верхнего города выступит заслуженный коллектив Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга. Концерт продлится до 21:00, после чего небо столицы раскрасит праздничный фейерверк.
Подробности в видеоматериале.