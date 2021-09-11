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Пустовой: проходили годы и десятилетия, и фишка у оппозиции оставалась той же, Крэмль – гэта жах

11 сентября 2021 16:26
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Новости Беларуси. Белорусско-российская интеграция в экономике и совместные маневры «Запад-2021» перешли в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О символах и смыслах союзной дружбы в «Политике без галстуков и купюр» Евгений Пустовой.

Пустовой: проходили годы и десятилетия, и фишка у оппозиции оставалась той же, Крэмль – гэта жах-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Посмотрите на это рукопожатие. Это рукопожатие жизни. Лидеры договорились. Они не договаривались качать какие-то страны, используя политтехнологи и неосмысленную толпу, они не договаривались через всеобщую пандемию раскроить мировую экономику. Они договорились, чтобы народам двух стран стало комфортно. Наша Беларусь значительно меньшая по территории, чем самая большая страна в мире, но имеет важное значение для России. Но это сухая прагматика. А о высших смыслах союза наших народов я даже не берусь говорить.

Пустовой: проходили годы и десятилетия, и фишка у оппозиции оставалась той же, Крэмль – гэта жах-4

Это «Политика без галстуков и купюр».

Зачем Москве Минск и наоборот? И как жить с тем, что полтысячи лет назад жители Полоцка воевали с московитами, а из-за интеграции может знікнуць мова, культура, нация? Это я сейчас в эфире прогосударственного канала озвучил родовые страхи белорусской оппозиции. Именно на этой волне на политический подмосток поднялся БНФ. Ну, тогда было модно бездумно критиковать все, что было раньше. Заметьте, по такому же сценарию нагнетали протесты год назад. Согласитесь, это философия падлеткаў: критиковать своих родителей, продолжая зависеть от них. Проходили годы и десятилетия, и фишка у оппозиции оставалась той же. Крэмль – гэта жах. Старые бнфовские волки, поджав хвост, убегали в эмиграцию. На их смену приходили новые волчата, и они новую смену своих адептов снова кормили пережеванной пищей: Крэмль – гэта жах.

Пустовой: проходили годы и десятилетия, и фишка у оппозиции оставалась той же, Крэмль – гэта жах-7

Даже нынешнее поколений геймеров, выращенное на философии всеобщей глобализации, настраивают против интеграции с Россией. Ну, это наших змагаров. А вот российским навальнятам внушают, что белорусы – нахлебники. Ну да, только колбасы и сыры современные дети Арбата предпочитают из Беларуси. И без строителей из Беларуси небоскребы «Москва-Сити» были бы не такими устойчивыми.   

Подробнее в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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