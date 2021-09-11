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«И корейцы, и армяне, азербайджанцы». Фестиваль национальных культур в Минске – что рассказала организатор?

11 сентября 2021 15:52
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Новости Беларуси. Концерты, спортивные соревнования, ярмарки и конкурсы. Так 11 сентября Минск проводит свой 954-й день рождения. Праздничные мероприятия проходят в каждом районе города. Самые массовые гулянья – в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«И корейцы, и армяне, азербайджанцы». Фестиваль национальных культур в Минске – что рассказала организатор?-1

Юлия Стриго, корреспондент:
Атмосферу передать словами очень трудно, поэтому я настоятельно рекомендую выбираться поскорее в город, чтобы отпраздновать его день рождения как можно активнее и разнообразнее. 

«И корейцы, и армяне, азербайджанцы». Фестиваль национальных культур в Минске – что рассказала организатор?-4

Ольга Антоненко, директор Республиканского центра национальных культур:
С большим удовольствием сегодня, в День города, мы решили открыть 13-й уже по счету фестиваль национальных культур в Верхнем городе, в традиционном месте, где проводятся праздники национальных культур постоянно. Этим сделали такой подарок Минску в его день рождения большим концертным проектом, 5,5 часа, именно открытие фестиваля национальных культур. Сегодня вы видите, насколько яркая палитра. Представители разных народов и народностей показывают свое творчество на концертной площадке в Верхнем городе. Это и корейцы, удивительные номера, и армяне, азербайджанцы, немцы, евреи, русские. То есть широчайшая палитра.

«И корейцы, и армяне, азербайджанцы». Фестиваль национальных культур в Минске – что рассказала организатор?-7

Подробности в видеоматериале.

# День города в Минске # общество # Юлия Стриго # Ольга Антоненко # Фотофакт

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