«И корейцы, и армяне, азербайджанцы». Фестиваль национальных культур в Минске – что рассказала организатор?

Юлия Стриго, корреспондент: Атмосферу передать словами очень трудно, поэтому я настоятельно рекомендую выбираться поскорее в город, чтобы отпраздновать его день рождения как можно активнее и разнообразнее.

Ольга Антоненко, директор Республиканского центра национальных культур:

С большим удовольствием сегодня, в День города, мы решили открыть 13-й уже по счету фестиваль национальных культур в Верхнем городе, в традиционном месте, где проводятся праздники национальных культур постоянно. Этим сделали такой подарок Минску в его день рождения – большим концертным проектом, 5,5 часа, именно открытие фестиваля национальных культур. Сегодня вы видите, насколько яркая палитра. Представители разных народов и народностей показывают свое творчество на концертной площадке в Верхнем городе. Это и корейцы, удивительные номера, и армяне, азербайджанцы, немцы, евреи, русские. То есть широчайшая палитра.