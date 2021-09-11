Минчане попробовали восточные сладости и были в восторге. Чем удивляли представители разных народов в День города?

Новости Беларуси. Концерты, спортивные соревнования, ярмарки и конкурсы. Так 11 сентября Минск проводит свой 954-й день рождения. Праздничные мероприятия проходят в каждом районе города. Самые массовые гулянья – в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Стриго, корреспондент:

Атмосферу передать словами очень трудно, поэтому я настоятельно рекомендую выбираться поскорее в город, чтобы отпраздновать его день рождения как можно активнее и разнообразнее. Тем более точек для празднования более чем достаточно. Но я остановлюсь на, пожалуй, самой колоритной. Сейчас мы находимся в Верхнем городе. Здесь поистине очень теплая и радушная атмосфера. Лично у нас сложилось впечатление, будто бы мы за несколько часов побывали в десятке разных стран. 11 сентября здесь проходит фестиваль национальных культур. ​«И корейцы, и армяне, азербайджанцы». Фестиваль национальных культур в Минске – что рассказала организатор? Читайте здесь.

Кахи Пакацошвили, председатель совета культурно-просветительского общества (Грузия):

Фестиваль национальных культур – это вообще уже история давняя. 30 лет назад начали организовывать в Гродно, и грузинская диаспора, наверное, была одной из первых в рядах в организации этого фестиваля. В Минске такой фестиваль проводится впервые, и очень приятно, что это совпало с Днем города. Вдвойне приятно и вдвойне радостно, честно. Это, наверное, видно даже по лицам людей, которые пришли.