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«Сложный ритм, жестовая символика, язык – санскрит». Как исполняется индийский классический танец?

11 сентября 2021 15:56
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Новости Беларуси. Концерты, спортивные соревнования, ярмарки и конкурсы. Так 11 сентября Минск проводит свой 954-й день рождения. Праздничные мероприятия проходят в каждом районе города. Самые массовые гулянья – в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сложный ритм, жестовая символика, язык – санскрит». Как исполняется индийский классический танец?-1

Юлия Стриго, корреспондент:
Мы находимся в Верхнем городе, сегодня здесь проходит фестиваль национальных культур. Здесь очень теплая и радушная атмосфера. Сложилось впечатление, будто бы мы за несколько часов побывали в десятке разных стран.

Это уникальная возможность для минчан и гостей столицы хотя бы на время почувствовать себя армянином или, например, греком. Участие в фестивале принимают представители 25 национальностей. Каждый готов представить свою культуру по-особенному. Здесь можно попробовать разнообразную кухню, услышать новые музыкальные мотивы и, конечно, поучаствовать в танцевальном мастер-классе.

«Сложный ритм, жестовая символика, язык – санскрит». Как исполняется индийский классический танец?-4

Я тоже не упустила эту возможность. Сейчас рядом с нами находится коллектив от школы классического индийского танца. Мы видим, что с ними постоянно фотографируются, но оторвем их на минутку.

​Минчане, попробовав восточные сладости, были в восторге. Чем удивляли представители разных народов в День города? Читайте здесь.

«Сложный ритм, жестовая символика, язык – санскрит». Как исполняется индийский классический танец?-7

– Людмила, в чем особенность Индии, индийского танца? Расскажите подробнее. 

– Мы представляем Индию и конкретно индийский классический танец. Соответственно, у нас костюмы. Они немного отличаются от народных, от костюмов Болливуд. Классический танец, как и любое, наверное, классическое направление, сложный, но, несмотря на это, дети тоже занимаются. Сложный ритм, сложные движения, жестовая символика, язык – санскрит. И дети знают уже эти термины, и взрослые тоже учат. Особенностей отличительных много. 

– А можете для нашего телеканала небольшой отрывок? Ну, будем под ту музыку, которая есть, пусть она не индийская, но покажите пару движений особенных. 

– Давайте я немножко покажу классический танец в рассказе. Хорошо? 

Смотрите в видеоматериале.

«Сложный ритм, жестовая символика, язык – санскрит». Как исполняется индийский классический танец?-10

– Наша школа от всей души поздравляет наш город с праздником, с его праздником. Что мы желаем? Мы желаем, чтобы наш город был красивым, чистым, чтобы люди в нашем городе всегда были с хорошим настроением. С праздником!

# День города в Минске # общество # Юлия Стриго # Фотофакт

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