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Если 14 сентября дождь, то и вся осень будет дождливой. По этим приметам можно узнать погоду на ближайшее время

11 сентября 2021 16:28
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 сентября. Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно. А вот если одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени, рассказали в программе «Плюс-минус».

Если 14 сентября дождь, то и вся осень будет дождливой. По этим приметам можно узнать погоду на ближайшее время-1

Если 14 сентября дождь, значит и всю осень будут дожди. Ясная погода – к теплой осени, а южный ветер – к теплой и сырой зиме.

15 сентября. Если в этот вечер закат будет красный, то морозов долго ждать не придется. Если день ясный, осень теплая будет. Низкие облака – к непогоде.

Если утром 16 сентября наблюдается туман, погода будет ясной и теплой. А дождь сразу после обеда сулит длительное ненастье.

Если 14 сентября дождь, то и вся осень будет дождливой. По этим приметам можно узнать погоду на ближайшее время-4

17 сентября. Если облака друг над другом плывут и образуют несколько слоев – к изменчивой погоде с небольшими дождями. Если после дождя в этот день земля быстро высохла, значит ненастье будет долгим.

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# Погода # общество # Ирина Смольская # Фотофакт

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