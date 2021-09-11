Если 14 сентября дождь, то и вся осень будет дождливой. По этим приметам можно узнать погоду на ближайшее время

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 сентября. Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно. А вот если одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени, рассказали в программе «Плюс-минус».
Если 14 сентября дождь, значит и всю осень будут дожди. Ясная погода – к теплой осени, а южный ветер – к теплой и сырой зиме.
15 сентября. Если в этот вечер закат будет красный, то морозов долго ждать не придется. Если день ясный, осень теплая будет. Низкие облака – к непогоде.
Если утром 16 сентября наблюдается туман, погода будет ясной и теплой. А дождь сразу после обеда сулит длительное ненастье.
17 сентября. Если облака друг над другом плывут и образуют несколько слоев – к изменчивой погоде с небольшими дождями. Если после дождя в этот день земля быстро высохла, значит ненастье будет долгим.
Жара закончится? Долго ли в Беларуси будет длиться бабье лето (здесь подробнее).