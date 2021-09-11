Если 14 сентября дождь, то и вся осень будет дождливой. По этим приметам можно узнать погоду на ближайшее время

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 сентября . Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно. А вот если одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Если 14 сентября дождь, значит и всю осень будут дожди. Ясная погода – к теплой осени, а южный ветер – к теплой и сырой зиме.

15 сентября. Если в этот вечер закат будет красный, то морозов долго ждать не придется. Если день ясный, осень теплая будет. Низкие облака – к непогоде.

Если утром 16 сентября наблюдается туман, погода будет ясной и теплой. А дождь сразу после обеда сулит длительное ненастье.