Азарёнок: западные философы проговорились, что с помощью СПИДа, вирусов, педерастии уничтожат неликвидное человечество

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Рубрика «Тайные пружины политики» Григория Азаренка прямо сейчас.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все прогрессы реакционны, если рушится человек. Капитализм, уже не просто пожирающий, а дожирающий современный мир, теперь поставил себе последнюю задачу: окончательное решение человеческого вопроса. Мы должны противостоять этому. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале. Многие удивляются: а почему белорусы так стойко защищают свое государство? Ради чего насмерть стояли омоновцы и бойцы внутренних войск? Из-за каких таких благ госслужащие горбатятся без выходных и праздников? Почему Президент не садится в самолет и не улетает в беспечную и безопасную жизнь? Для этого некоторым нашим гражданам просто нужно снять розовые или голубые очки и просто посмотреть, а в каком мире мы сейчас живем. А живем мы в очень подлом, зловещем, зловонном мире. Главный источник зловония – Запад и его общественно-политическое устройство. Змагары, откройте книгу Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Там все предельно ясно сказано. Основные постулаты вожделенного вами Запада – богатых любит Бог, а бедные – это неудачники. Слабость – это порок, а человек человеку волк. А прогресс достигается за счет конкуренции всех со всеми. Движущей силой развития выступают жадность, эгоизм, стяжательство и подлость.

Григорий Азаренок:

Вы видите розовую картинку американских фильмов, где среднестатистический обыватель живет в вилле, у него две машины и третью покупают ребенку, чтобы ездить в частную школу. И вы начинаете спрашивать, а почему же у нас не так. Да очень просто. Мы не грабили человечество на протяжении сотен лет. Мы не выкачиваем все ресурсы из мировой экономики через спекулятивные долларовые махинации. Но знаете ли вы обратную сторону? Вы знаете, что такое сламлэнд? Вы представляете, сколько людей там живут? Миллиард. Миллиард людей умирают с голоду. А может, наши змагары хотят попасть не в процветающую Германию, а в Испанию, Италию или Португалию? Где вся молодежь безработная. Целые поколения. Или в вымирающую Прибалтику? Или в нищую, растоптанную, униженную, распроданную Украину?

Григорий Азаренок:

Капитализм состоит из ядра и периферии. И ядро богатеет за счет всех остальных. И они уже давно оформили теории будущего. Будущего, в котором есть золотой миллиард, а всем остальным уготована страшная судьба отверженных. Западные философы проговорились, что с помощью СПИДа, вирусов, педерастии, технологий глобального контроля, войн, наркотиков они уничтожат неликвидное человечество. Так сказать, сбросят балласт. А технологии, ресурсы и наука будут обслуживать верхушку, которая будет состоять из сверхлюдей. Но если это не квинтэссенция фашизма, то что тогда? Вот почему мы так держимся за наше государство и нашего Президента. И именно поэтому они хотят нас уничтожить. Мы – альтернатива человечеству. На наших с вами глазах возникают новые города. Островец из поселка превратился в блестящий атомград с самыми последними социальными новшествами. Для всех, для каждого человека. В Беларуси ни один не умрет с голоду. Никогда. В нашей небогатой стране нет нищеты. Президент часто повторяет: все в законах не пропишешь и главное – человечность. У нас не бросят ни одного старика, ни один ребенок-инвалид не останется без медицинской помощи. У нас делают операции детям в младенческом возрасте. Вы представляете, сколько все это стоит?