С друзьями рисовали на последних партах. Белорус рассказал, как начал заниматься кастомизацией обуви

Новости Беларуси. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит, а ведь к выбору нужно подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. О том, что предпочесть – комфорт или стиль, как подобрать идеальную пару и не вреден ли каблук, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Илья Прудников, дизайнер, художник:

Это изделие – кастомизированные кроссовки. Мы занимаемся кастомизацией обуви. То есть это может быть нанесение рисунка на кроссовки клиента или же это могут быть джинсовые куртки.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Например, когда человек приходит, он сам выбирает рисунок или вы предлагаете ему какие-то варианты?

Илья Прудников:

У нас возможны оба варианта, то есть мы можем разработать для человека какой-то индивидуальный дизайн, допустим, по его пожеланиям. Сначала мы делаем макет в Photoshop, после чего переносим на само изделие или же, допустим, если человек к нам приходит и говорит: «Мы хотим сделать такой-то рисунок» – сразу присылает фотографию, можем сделать в точности один к одному такой же рисунок, как он просит. То есть зачастую люди обращаются с какими-то инициалами, перекрасить какую-то часть кроссовка, некоторые просят добавить какие-либо стразы или какие-то нашивки. То есть каждый случай индивидуален. Это помогает показать людям какую-то индивидуальность. Так же часто люди просят изобразить каких-то персонажей мультфильмов или же фильмов, поэтому каждый случай индивидуален. Зачастую, конечно, это какие-то персонажи.