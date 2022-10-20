«В 10-15 раз реже, чем у европейцев». Какие факторы влияют на развитие плоскостопия?

Новости Беларуси. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит, а ведь к выбору нужно подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. О том, что предпочесть – комфорт или стиль, как подобрать идеальную пару и не вреден ли каблук, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Евгений Михнович, доцент кафедры травматологии и ортопедии БГМУ, врач-ортопед:

У всех балерин где-то к 30 годам возникают поперечное плоскостопие и деформации пальцев стопы. То есть у них можно это рассматривать как профессиональное заболевание. С другой стороны, все женщины носят обувь на высоком каблуке, но далеко не у всех эти деформации, как поперечное плоскостопие и деформации пальцев, развиваются.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

То есть повезло, не повезло?

Евгений Михнович:

Да. Тут кроме обуви играют большое значение другие факторы. В частности, наследственный фактор, то есть были ли аналогичные деформации у мамы, папы или дедушки, бабушки. Даже, скажем, у папуасов Новой Гвинеи, которые, как вы понимаете, вообще никакую обувь не носят, а ходят просто босиком, у них тоже встречаются поперечное плоскостопие, деформации пальцев, хотя и в 10-15 раз реже, чем у европейцев.