«Обязательно должен быть жёсткий задник». На что обратить внимание при выборе детской обуви?

Новости Беларуси. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит, а ведь к выбору нужно подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. О том, что предпочесть – комфорт или стиль, как подобрать идеальную пару и не вреден ли каблук, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим, как все-таки выбрать детскую обувь. У меня к вам вопрос: на что нужно обращать внимание, чтобы ребенку было, комфортно, а главное, безопасно?