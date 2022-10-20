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«Обязательно должен быть жёсткий задник». На что обратить внимание при выборе детской обуви?

20 октября 2022 20:28
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Новости Беларуси. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит, а ведь к выбору нужно подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. О том, что предпочесть – комфорт или стиль, как подобрать идеальную пару и не вреден ли каблук, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим, как все-таки выбрать детскую обувь. У меня к вам вопрос: на что нужно обращать внимание, чтобы ребенку было, комфортно, а главное, безопасно?

«Обязательно должен быть жёсткий задник». На что обратить внимание при выборе детской обуви?-1

Мария Яцук, художник-модельер предприятия «Красный Октябрь» обувного холдинга «Марко»:
Мы уделяем большое внимание разработке детской коллекции, потому что, безусловно, хотим, чтобы у наших детей были здоровые, правильно развитые стопы. Поэтому обязательно должен быть жесткий задник, чтобы обувь хорошо фиксировалась на стопе, не вихлялась. Обязательно должна быть закрыта носочная часть в маленьких размерах для того, чтобы уберечь детей от всяких травм. Хорошим спросом пользуется наша линейка на подошве с каблуком Томаса – это каблук, который с внутренней стороны имеет такую продолговатую часть и служит амортизатором внутренней части стопы, предотвращая заваливание, распределяя ударную нагрузку. Можете выбирать, наши модели широко представлены.

«Обязательно должен быть жёсткий задник». На что обратить внимание при выборе детской обуви?-4

Ольга Шерснева:
Скажите, какие элементы используются для детской обуви, чтобы было более комфортно? Какие-то, я знаю, есть резинки.

Мария Яцук:
Для детской обуви мы предусматриваем различные конструкции – это могут быть липучки, резиновые шнурки, замки-молнии, обычные шнурки для того, чтобы можно было отрегулировать по ножке, чтобы удобно сидело.

Производитель пытается скрыть рез. Как отличить натуральную кожу – подробнее здесь.

# Обувь # общество # Ольга Шерснёва # Мария Яцук # Фотофакт

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