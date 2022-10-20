Натирать зубной пастой. Поможет ли такой метод сохранить белизну кроссовок?
Новости Беларуси. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит, а ведь к выбору нужно подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. О том, что предпочесть – комфорт или стиль, как подобрать идеальную пару и не вреден ли каблук, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как оставить обувь такой белоснежной? Потому что у меня кроссовки через месяц-два все равно становятся более серые. Как этот белоснежный цвет сохранить?
Илья Прудников, дизайнер, художник:
Я понял ваш вопрос. На самом деле, какого-то магического способа не существует просто. Это, в первую очередь, нужно ухаживать периодически за кроссовками, возможно, обращаться в какие-то химчистки. Потому что даже сейчас у нас в Минске открылись десятки химчисток, которые именно специализируются на обуви. Также, разумеется, нужно использовать специальные лаки, водоотталкивающие пропитки, которые будут способствовать тому, что кроссовки будут меньше загрязняться. Какого-то магического способа, как некоторые рекомендуют пастой зубной натирать – это, на самом деле, в большинстве своем, фейки, то есть просто для того, чтобы снять красивое видео в TikTok. Такое публикуют.
Ольга Шерснева:
То есть это не работает?
Илья Прудников:
Я не могу говорить, что это не работает, но не как правило. То есть, возможно, кому-то это поможет, но это точно не гарантия того, что ваши кроссовки всегда будут белыми.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Химчистка для обуви насколько вообще доступна для белорусов? Это дорогое удовольствие?
Илья Прудников:
Это вполне доступное удовольствие для белорусов. Как я уже ранее говорил, сейчас открываются десятки химчисток по всему городу, в том числе крупные сети, которые уже выходят в другие города Беларуси, кроме Минска. По стоимости: стоимость услуги условно стандартной чистки, насколько я могу примерно оценить, около 30-40 рублей. То есть, в целом, это вполне доступно для того, чтобы отнеси свою любимую пару, чтобы она сохранилась в хорошем состоянии. Я думаю, что это отличная идея, если вы ухаживаете за обувью.
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