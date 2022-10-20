Натирать зубной пастой. Поможет ли такой метод сохранить белизну кроссовок?

Новости Беларуси. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит, а ведь к выбору нужно подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. О том, что предпочесть – комфорт или стиль, как подобрать идеальную пару и не вреден ли каблук, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как оставить обувь такой белоснежной? Потому что у меня кроссовки через месяц-два все равно становятся более серые. Как этот белоснежный цвет сохранить?

Илья Прудников, дизайнер, художник:

Я понял ваш вопрос. На самом деле, какого-то магического способа не существует просто. Это, в первую очередь, нужно ухаживать периодически за кроссовками, возможно, обращаться в какие-то химчистки. Потому что даже сейчас у нас в Минске открылись десятки химчисток, которые именно специализируются на обуви. Также, разумеется, нужно использовать специальные лаки, водоотталкивающие пропитки, которые будут способствовать тому, что кроссовки будут меньше загрязняться. Какого-то магического способа, как некоторые рекомендуют пастой зубной натирать – это, на самом деле, в большинстве своем, фейки, то есть просто для того, чтобы снять красивое видео в TikTok. Такое публикуют. Ольга Шерснева:

То есть это не работает? Илья Прудников:

Я не могу говорить, что это не работает, но не как правило. То есть, возможно, кому-то это поможет, но это точно не гарантия того, что ваши кроссовки всегда будут белыми.