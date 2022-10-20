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Благодаря Указу Президента в Гомеле достроят два многоэтажных дома

20 октября 2022 20:21
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Новости Беларуси. Продолжение 20 октября получила история двух долгостроев в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ситуацию вмешался Президент.

Благодаря Указу Президента в Гомеле достроят два многоэтажных дома-1

Александр Лукашенко подписал Указ, который в интересах дольщиков позволяет завершить строительство двух 10-этажных домов на улице Тельмана. Согласно документу, функции заказчика возложены на управление капитального строительства, проектной и подрядной организацией выступит Гомельский домостроительный комбинат. В Указе также отражены меры по разработке и корректировке проектной и другой документации, необходимой для завершения строительства. Кроме того, в нем определены источники финансирования.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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