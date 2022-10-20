Благодаря Указу Президента в Гомеле достроят два многоэтажных дома

Александр Лукашенко подписал Указ, который в интересах дольщиков позволяет завершить строительство двух 10-этажных домов на улице Тельмана. Согласно документу, функции заказчика возложены на управление капитального строительства, проектной и подрядной организацией выступит Гомельский домостроительный комбинат. В Указе также отражены меры по разработке и корректировке проектной и другой документации, необходимой для завершения строительства. Кроме того, в нем определены источники финансирования.