С детства пытался заработать. Родители Максима Недосекова рассказали о сыне

Новости Беларуси. Он идет к цели спокойно и уверенно. Он собирает победы по крупицам и не торопится покорить мир, хотя этот мир уже ему рукоплещет. Он много спит и ничего не ест перед стартом, заводится от аплодисментов зрителей и доводит соперников до исступления. Максим Недосеков – белорусский прыгун в высоту, первый номер в мировом рейтинге. Лучший результат сезона – 2 метра 37 сантиметров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Недосеков, отец Максима Недосекова:

Он хотел заработать денег. Ходил сюда на рынок и выгружал цемент, по 50 килограммов мешки, хотя малый был. Приходил весь грязный, но с деньгами, он заработал. Нина Недосекова, мать Максима Недосекова:

10 или 5 рублей. Это во время школьных каникул. Вот здесь Максим у нас появился. Ему, наверное, где-то месяца четыре. Мы каждые выходные старались с семьей выезжать на свежий воздух.

Подарком он стал для нас. Изначально думали, может, девочка будет. 54 сантиметра он у нас в длину и 3 400 весом. Более-менее спокойный, если по сравнению со старшим сыном, конечно, это золото. Был похож на Юрия Владимировича, на их род. Много взяли от отца: и характер, и настойчивость, и стремление, и цель. Юрий Недосеков:

Мы воспитывали постоянно дедовским методом. Как нас воспитывали, точно так же и мы воспитывали. Он даже сказал: «Папа, мама, когда появятся у меня дети, воспитывать будете вы».

Юрий Недосеков:

Приложили максимум усилий, когда он родился. Я начал его возить в бассейн два раза в неделю, постоянно. Он научился плавать. Главное, что необходимо ребенку, – научиться сначала плавать, не бояться воды. Потом дальше уже отдали своему знакомому в спорт. На первых соревнованиях прыгнул 1 метр 20 сантиметров. Нина Недосекова:

Он еще попробовал себя в боксе.

Юрий Недосеков:

Мы сами мастера спорта по легкой атлетике, поэтому мы видели сына в спорте. Нина Недосекова:

Он пахарь.