С детства пытался заработать. Родители Максима Недосекова рассказали о сыне
Новости Беларуси. Он идет к цели спокойно и уверенно. Он собирает победы по крупицам и не торопится покорить мир, хотя этот мир уже ему рукоплещет. Он много спит и ничего не ест перед стартом, заводится от аплодисментов зрителей и доводит соперников до исступления. Максим Недосеков – белорусский прыгун в высоту, первый номер в мировом рейтинге. Лучший результат сезона – 2 метра 37 сантиметров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юрий Недосеков, отец Максима Недосекова:
Он хотел заработать денег. Ходил сюда на рынок и выгружал цемент, по 50 килограммов мешки, хотя малый был. Приходил весь грязный, но с деньгами, он заработал.
Нина Недосекова, мать Максима Недосекова:
10 или 5 рублей. Это во время школьных каникул. Вот здесь Максим у нас появился. Ему, наверное, где-то месяца четыре. Мы каждые выходные старались с семьей выезжать на свежий воздух.
Подарком он стал для нас. Изначально думали, может, девочка будет. 54 сантиметра он у нас в длину и 3 400 весом. Более-менее спокойный, если по сравнению со старшим сыном, конечно, это золото. Был похож на Юрия Владимировича, на их род. Много взяли от отца: и характер, и настойчивость, и стремление, и цель.
Юрий Недосеков:
Мы воспитывали постоянно дедовским методом. Как нас воспитывали, точно так же и мы воспитывали. Он даже сказал: «Папа, мама, когда появятся у меня дети, воспитывать будете вы».
Нина Недосекова:
Чтобы он всегда оставался человеком при любых обстоятельствах. Была такая ситуация, что у меня мама лежала в больнице, мне пришлось его с собой брать в больницу. Пока я с мамой там разговариваю, что-то делаю, он подойдет ко всем больным: то одну бабульку за ручку потрогает, что-то потрет, где-то что-то поправит. Они все время: «Ой, какой мальчик».
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Юрий Недосеков:
Приложили максимум усилий, когда он родился. Я начал его возить в бассейн два раза в неделю, постоянно. Он научился плавать. Главное, что необходимо ребенку, – научиться сначала плавать, не бояться воды. Потом дальше уже отдали своему знакомому в спорт. На первых соревнованиях прыгнул 1 метр 20 сантиметров.
Нина Недосекова:
Он еще попробовал себя в боксе.
Юрий Недосеков:
Мы сами мастера спорта по легкой атлетике, поэтому мы видели сына в спорте.
Нина Недосекова:
Он пахарь.
Юрий Недосеков:
Самое главное – это здоровье. Когда здоров человек, остальное все приложится.
Нина Недосекова:
Мы будем все надеяться, будем ждать, что и Максим в том числе, и вся наша белорусская команда выступит достойно.
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