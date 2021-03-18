«А потом что делать дальше?» Максим Недосеков о высотах, шиповках, прыжках без болельщиков и негативе в комментариях

Новости Беларуси. Чемпион Европы по легкой атлетике, прыгун в высоту Максим Недосеков рассказал о том, как прыгает при пустых трибунах, готовится к сезону и относится к негативным комментариям в интернете. В 23 года прыгать на такие мерки – это высоко, а потом что делать дальше? Максим Недосеков, чемпион Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту в помещении):

В 23 года прыгать на такие мерки – это высоко, а потом что делать дальше? Потом остановиться на результате и пойти на спад, как это бывает у большинства спортсменов? В моей ситуации я всегда подхожу постепенно. Нужно вот: я прыгнул 2,37 – хотя бы закрепить на результате 2,35 или от 2,30 до 2,35, чтобы постоянно это прыгать. Потому что с результатом от 2,30 ты уже почти везде будешь в призах. Даже взять те же Олимпийские игры: всегда результат, который 2,30, возьмем 2,33 – это всегда в призах. А выше результат – это уже для самого, мне кажется, спортсмена, как он мотивирован, хочет ли он достичь высших результатов, не остановиться на достигнутом.

Все равно придется мне переходить на другую спортивную обувь, в которой у меня не получалось прыгать Для каждого, мне кажется, человека и спортсмена обувь индивидуальна. Вот если не подошла тебе обувь просто чтобы ходить, ты же не будешь в ней ходить, потому что неудобно. Так же у спортсменов шиповки: поменял шиповки – нужно было, так сказать, поменять шиповки – и начал прыгать, стало некомфортно. К любой обуви (и к шипам) нужно привыкать. Этого времени у меня до Европы не было. Поэтому я пытался прыгать в этих же шипах, но у меня получалось 2,20, не выше. Потом я вернулся к старой модели шиповок своих, в которых все время прыгал, и все вернулось на круги своя. Но в дальнейшем все равно придется мне переходить на другую спортивную обувь, в которой у меня не получалось прыгать. Но для этого нужно просто время, чтобы привыкнуть. Это не неделя, не две – от месяца это минимально, если повезет. Без соревнований подойти к лету было бы сложно, поэтому мы решили повыступать зимой У нас идет конкретная подготовка всегда на лето, и эту зиму мы решили не пропускать – так как пандемия, летом было очень мало стартов. Я тоже выступал на нескольких международных стартах. Их было всего два – потом я приболел и уже не поехал на третий старт. И поэтому мы решили, что, если пропустить уже зиму, то это на самом деле будет большой промежуток времени. Без соревнований подойти к лету было бы на самом деле сложно. Поэтому мы решили повыступать зимой, сейчас будет подготовка к лету, и как бы не было никаких сильных промежутков.

У большинства топовых спортсменов год без соревнований. Будет видно уже летом, как они подготовятся к этому Результат 2,37 – это высокий результат, не постесняюсь этого сказать. Провал соперников – маловероятно. Джанмарко Тамбери: 2,35 – это его, наверное, лучший результат. По крайней мере, с 2014 или 2015 года – это его лучший результат за это время. Зачастую просто зиму пропускают сами спортсмены. Большинство топовых, лидирующих спортсменов пропускают зиму, чтобы конкретно подготовиться к лету. Но не знаю, как они будут готовиться, потому что времени много потеряно именно соревновательного, не было их даже на соревнованиях летом, когда была пандемия, и зимой сейчас не выступали. Так что у них целый год без соревнований. Будет видно уже летом на международных стартах, как они подготовятся к этому. Представлял, что родители перед телевизорами, болельщики, друзья сидят и болеют так же, как будто они за моей спиной Вот возьмем чемпионат Европы: когда их не было, было, так сказать, ограничено количество людей, самих спортсменов, которые приходили поддержать своих, ну, и чужих – поддержка, она такая. И ты уже выступаешь – в голове понимаешь, что сидят те же родители перед телевизорами, болельщики, друзья – все сидят, наблюдают и так же переживают, как и на стадионе. Якобы они сидели бы там. И я у себя в голове, когда прыгал, уже представлял, что они сидят и болеют так же, как они сидят на стадионе, как будто они за моей спиной. И все это получилось, как будто они сидели на стадионе и поддерживали. Ну, конечно, на самом деле сложно, когда визуально нет людей. Я уверен, что на Олимпийских играх тоже будет определенный круг людей, который будет допускаться на трибуны – это те же спортсмены. На Олимпийских играх их будет немало, и они будут приходить на стадион и поддерживать. Неважно, кого – главное, чтобы они хотя бы присутствовали.