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С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию

19 марта 2020 06:34
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Новости Беларуси. Вниманию тех, кто планирует ехать в Россию поездом. До 23 марта международные пассажирские поезда, которые курсируют на Москву и Санкт-Петербург, будут работать без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию-1

После этой даты и до 1 мая въезд в Россию белорусских пассажирских поездов ограничивается. Такая мера принята правительством России.

С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию-4

В то же время из Российской Федерации в Беларусь граждане нашей страны могут следовать без ограничений международными пассажирскими поездами.  Точное расписание движения уточняйте на сайте и в мобильном приложении БелЖД, а также по телефону контакт-центра 105.

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# Коронавирус # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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