С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию

Новости Беларуси. Вниманию тех, кто планирует ехать в Россию поездом. До 23 марта международные пассажирские поезда, которые курсируют на Москву и Санкт-Петербург, будут работать без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вниманию тех, кто планирует ехать в Россию поездом. До 23 марта международные пассажирские поезда, которые курсируют на Москву и Санкт-Петербург, будут работать без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После этой даты и до 1 мая въезд в Россию белорусских пассажирских поездов ограничивается. Такая мера принята правительством России.
В то же время из Российской Федерации в Беларусь граждане нашей страны могут следовать без ограничений международными пассажирскими поездами. Точное расписание движения уточняйте на сайте и в мобильном приложении БелЖД, а также по телефону контакт-центра 105.
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