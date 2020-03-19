С 23 марта ограничивается въезд белорусских поездов в Россию

Новости Беларуси. Вниманию тех, кто планирует ехать в Россию поездом. До 23 марта международные пассажирские поезда, которые курсируют на Москву и Санкт-Петербург, будут работать без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этой даты и до 1 мая въезд в Россию белорусских пассажирских поездов ограничивается. Такая мера принята правительством России.